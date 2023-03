El explosivo AUDIO que se le atribuye a Aída Merlano

Posteado en: Actualidad, Internacionales, Sucesos

Después de su polémica deportación desde Venezuela, en un lujoso jet de la estatal PDVSA, la exsenadora Aída Merlano tiene una primera cita con la justicia colombiana, el 21 de marzo.

Por eltiempo.com

Ese día, según su abogado, la Fiscalía escuchará su versión en contra de varios políticos de la Costa. Y, siete días después, la Corte Suprema la llamó a versión libre dentro de una nueva investigación en su contra por corrupción al sufragante.

Ese mismo martes, el alto tribunal le tomará declaración dentro del proceso que se le abrió al exsenador Arturo Char por los señalamientos que la propia Merlano ha hecho en su contra.

La génesis de estos expedientes y de la condena que ya pesa contra Merlano, a 11 años de cárcel, es la misma: la existencia de un supuesto entramado corrupto, que funciona en la costa Caribe, para comprar votos y asegurar cargos y curules en varias corporaciones, incluido el Congreso de la República.

En las declaraciones que la exsenadora dio tras su arribo al país, manifestó que iba a darle la cara a la justicia dentro de los expedientes que cursan en su contra. Pero también en los que se han derivado de sus declaraciones contra poderosos barones electorales.

Desde Venezuela

Su abogado, el penalista Miguel Ángel del Río, ha sido enfático en que no se está absolviendo a Aida Merlano: “Lo que queremos es que se cierre el círculo. Está condenada por concierto para delinquir, ¿dónde están los demás? Esto incluye a Arturo Char y a Julio Gerlein”.

EL TIEMPO estableció que entre las pesquisas sobre los apoyos ocultos a candidatos hay un audio que se pedirá verificar para que se incluya en las investigaciones.

Se trata de una conversación de más de una hora que la exsenadora habría sostenido con un viejo candidato a una corporación, cuando ella se encontraba detenida en Venezuela.

Este diario tuvo acceso exclusivo a la conversación, que ya está en manos de un organismo de investigación con la solicitud de que se establezca si la voz es la de Merlano, si se habla de dineros no reportados a candidatos electos y perdedores y si hay otros hechos que ameritan ser investigados.

Entre otros, se hace referencia a quien sería Laureano Acuña, conocido como el Gato Volador; al senador José David Name; a actuales alcaldes del Atlántico e incluso a miembros del ‘clan del Golfo’.

Audio atribuido a Aída Merlano

Según esta conversación, una mujer quien sería la exsenadora Aida Merlano, asegura ser amiga de la hermana del extraditado ‘Otoniel’.

Mil quinientos millones

Según un análisis que ya se hizo del audio, el núcleo de la conversación es el cobro de una deuda a un poderoso político a quien llaman ‘José’.

“Le mandé a una amiga, de buenas maneras. Cuando va la amiga mía a cobrarle, él le dice que ‘vamos a pagar’. Y se hace el pendejo. Él sabe cuánto me debe. Ella me dijo, ‘Nena, yo no soy cobradora. No le voy a cobrar más al h. p.’ ”, se le oye decir a quien sería Merlano.

El interlocutor asegura que está actuando de mediador. Y, tras advertir que él no es ninguna ‘perita en dulce’, empieza a indagar por el monto.

Audio 1 atribuido a la exsenadora Aída Merlano

Según este audio, una mujer quien sería la exsenadora Aida Merlano, habla del cobro a un alcalde en el Atlántico.

“Yo a José le di una plata, y a última hora me dijo que me la iba a devolver (…). Hice un acuerdo con él antes de las elecciones, y me dijo que me lo iba a devolver (…). Y me dio los 300 millones (…). Todo lo que yo tenía en aquel lado se lo puse a él, que en ese momento estaba aspirando (…). Yo no tengo mucha paciencia. Cobro una, dos, pero tres veces no cobro y yo se lo dije a él, y él lo sabe. Si él dice no va, bueno, listo. Nos vamos entonces a la manera que yo cobro”, se le escucha decir a la mujer.

Y añade: “Hay gente que está por allá conmigo. Que me hicieron unas vainas, se hicieron los maricas, que me cogieron una plata y ahora están enredados. Porque yo cobro y ya después no quiero ni plata ni nada, sino que me las cobro. El que no quiere pagar cuando puede no va a pagar cuando quiera”.

Audio 2 atribuido a Aída Merlano

En este audio una mujer, quien sería la exsenadora, habla del cobro de 300 millones de pesos.

Reunión donde Gerlein

En la conversación también se menciona una reunión entre Adriana, la supuesta mujer que estaba cobrando la deuda, y el empresario Julio Gerlein.

Para ese momento ya se sabía que Merlano se iba a presentar como testigo dentro del juicio que se le sigue a Gerlein –por concierto para delinquir, corrupción al sufragante y violación de los topes–, tal como ocurrió en enero pasado.

El hombre que habla en la conversación pregunta si hay algún soporte del dinero adeudado, como “un título o prueba”.

Y esta fue la respuesta: “Adriana me debe también plata y pagaré de ella, no (…). Pero lo que te digo, por las elecciones estoy ocupada (…). Pero después del 13, a toda esa gente, lo que es Juan José, a todos ellos yo los voy a denunciar por los hechos que cometieron en ese momento que yo estoy buscando un principio. Y los que cogí los cogí y los que no, suerte con ellos. Porque yo soy muy correcta, pero la gente se la quiere tirar de más honesta y viva, entonces vamos a ver si son honestos y vivos”.

Según un analista, cuando se habla del 13, son las elecciones legislativas del 13 de marzo de 2022. Lo que significa que Merlano habría intervenido en estas aun estando en Venezuela.

‘Todos se van pringados’

Además de analizar si la conversación fue editada, también se pide indagar qué pasó en una serie de municipios en donde supuestamente ‘José’ (el de la deuda) iba a obtener votos y no se le cumplió.

“Pero ¿de qué municipio estás hablando que no se cumplió si la que le cumplió fui yo a él? Tú no ves que yo tengo casi toda Galapa, la Villa Olímpica, los concejales que llevaba, las otras candidaturas a la alcaldía. ¿Tú crees que era el único candidato a la alcaldía que yo estaba financiando?”, señala la mujer.

Y se habla de que una sola de las deudas superaría los 1.500 millones de pesos: “Por ahí he recibido llamadas del uno, del otro. Del hijo de Muñetón, y dcen: ‘No joda, doctora, cómo nos va a perjudicar’. Y yo, ajá, mijito, es que ustedes se ponen de vivos ¿y el otro no me robó 1.500 millones? (…). Y, además, se dan el lujo de deberme plata a mí, que todo el mundo sabe que si yo medio abro la boca, todo el mundo va pringado (…). Después del 13 de marzo no va a haber tutía que valga. Si no que le llevo la denuncia. Y esperar para ver en qué fiscalía eso me bota para estar metiendo dedo”.

Audio 3 atribuido a Aída Merlano

En la conversación también se le escucha hablar a la mujer de la financiación a varios candidatos a alcaldías del Atlántico.

El ‘Gato’ y los Char

En la conversación sale a relucir una de las entrevistas que Merlano dio desde su lugar de detención en Venezuela: la de la revista Semana. En ese aparte se asegura que se habló superficialmente de algunas personas: “Una cosa es lo que uno dice, en el tono que uno lo dice, y otra cosa es zamparle una demanda. Es como el caso de José Name. Una cosa es que yo le diga, y otra cosa es que la denuncie. Lo que sí sé es que hasta octubre tengo plazo con él”.

También se menciona al exsenador conservador Laureano Acuña, el ‘Gato Volador’, investigado por la Corte: “No, este tipo la tiene full oscura, la tiene fea. Te lo voy a decir y lo bueno es que la cita de él en la Corte la tiene para el 20 y pico de marzo y la tiene fea. A mí me dio cosa, porque yo hablé de él en la revista. O sea, yo no hablé de él, cómo te explico. Yo no dije ni siquiera el nombre de él, yo dije que podía ser un animal y de pronto volaba. Y cuando me citan en la Corte, cuando preguntaron, yo dije, no, no. Yo voy a pedir un principio y de él hablaré por casos aislados que no son este. Porque realmente mi objetivo no es este”.

Audio 4 atribuido a Aída Merlano

En este audio la mujer habla de los excongresistas José Name y Laureano Acuña.

¿Qué dice la defensa?

Al final de la llamada, de más de una hora, se habla de los Char, a quienes Merlano ha implicado penalmente.

“Ellos andan en el Country, en la Guacherna. Se tendrán que desaparecer, cerrar las Olímpicas, cerrar todos los almacenes de cadena. ¿O es que tú que crees que yo no tengo plata para meterles bomba a todos esos h. p. almacenes si me da la gana? ¿Quién pierde más en una guerra entre ellos y yo ahora mismo? (…). Y no tuve que mandarlos a matar, no tuve que meterle una bomba a la Olímpica. No tuve que meterle una bomba en el Country, para que veas que hay diferentes formas de golpear”.

EL TIEMPO se comunicó con el penalista Miguel Ángel del Río, apoderado de Merlano, para preguntarle por el audio y sus consecuencias.

Audio 5 atribuido a Aída Merlano

De voz de la misma mujer se escucha hablar de un supuesto atentado las tiendas Olímpica.

“Se vendrán todas las retaliaciones en contra de Aida Merlano con ocasión a la necesidad de decir la verdad acerca de toda la clase política de la Costa. Que sea la Fiscalía la que investigue con rigurosidad si es ella la del audio y el contexto de la conversación. La clase política hará todo lo necesario para desprestigiarla”, dijo Del Río.

Y agregó: “A partir de la otra semana comienzan las declaraciones de Aida en Fiscalía y en la Corte. El martes tenemos diligencia en Fiscalía y el 28, en la Corte. En Fiscalía, la diligencia es dentro de la investigación contra Alejandro Char, en el mismo proceso de Julio Gerlein”.