El drama de una venezolana al descubrir en el aeropuerto de Miami que le robaron su identidad

En el aeropuerto de Miami, en Estados Unidos, acababa de aterrizar un vuelo de conexión a Chicago proveniente de Latinoamérica. Sandra esperaba para bajar del avión, sin saber que su vida cambiaría al descubrir que le habían robado su identidad. Ya no podría ir a su destino y tal vez la deportarían a Venezuela, su país de origen.

Por La Nación

“Los oficiales me preguntaban mucho por la gente de China, que a quién conocía en China, que quiénes eran mis contactos. Pero yo nunca había estado en China”, recuerda.

Hoy en día, después de más de 20 años en la industria tech y a raíz de lo que le pasó, es experta en ciberseguridad. De hecho, tiene una charla TEDx, ha escrito varios libros y se dedica a dar conferencias o a abordar el tema en su pódcast. Si le hubieran preguntado de niña qué quería ser de grande, habría dicho jugadora de voleibol. Y lo logró, aunque la vida daría tantas vueltas que hoy los días de deportista no son más que un recuerdo.

Vestida de azul y verde, como es costumbre, se conectó a una entrevista en la que no solo reveló los detalles de la que fue su mayor dificultad, sino que abrió su corazón para contar su historia de vida: “Al final no se trata de mi historia, sino del mensaje y de que realmente el poder de superación no tiene barreras, no tiene lenguaje”.

Decisiones que forjaron su destino

La mujer se crio entre Colombia y Venezuela, como suele ocurrir con muchas personas de estas naciones hermanas. Creció bajo el seno de una familia tan humilde y numerosa que cuando pudo mudarse junto a su madre, sintió ilusión. De pasar del hogar de sus abuelos, irían a una zona exclusiva. No obstante, al llegar se llevó la sorpresa de que no viviría en una de esas casas grandes y de acabados prolijos, sino en una construcción de cuatro paredes de barro en la que no había ni baño. Serían las encargadas de cuidar la propiedad.

