El conmovedor llanto de la madre de Michelle Yeoh en Malasia tras conocer que su hija ganó el Óscar (Video)

Janet Yeoh, de 84 años, dijo que la actriz era una mujer inteligente, trabajadora y una buena hija. Fue ella quien la impulsó a hacer su carrera pese a las protestas de su difunto marido

La madre de Michelle Yeoh lloró de felicidad por su “pequeña princesa” cuando la estrella originaria de Malasia se convirtió en la primera mujer asiática en ganar el Oscar a mejor actriz.

La familia de Yeoh y dos ministros del gobierno de la nación estaban entre los asistentes que celebraron la victoria de la actriz durante una fiesta para ver la ceremonia de los Premios de la Academia en Malasia el lunes por la mañana. Su triunfo por su actuación como la dueña de una lavandería fue una de las siete estatuillas que la cinta “Everything Everywhere All at Once” (“Todo en todas partes al mismo tiempo”) se llevó el domingo, incluida la de mejor película.

Janet Yeoh, de 84 años, dijo que la actriz era una mujer inteligente, trabajadora y una buena hija.

“Amo a mi hija y ha hecho que Malasia esté orgullosa de ella”, comentó Yeoh en una conferencia de prensa luego del evento para ver la ceremonia en Kuala Lumpur. “¡Malasia boleh!” (¡Malasia puede!), gritó.

Janet Yeoh dijo que estaba sumamente orgullosa de su “pequeña princesa”, que quería ser bailarina antes de adentrarse en el mundo del cine. Yeoh dijo que empujó a su hija a salir de su capullo a pesar de las protestas de su difunto marido, un abogado al que describió como “anticuado”.

En su discurso de aceptación, Yeoh dedicó el premio a su madre y a “todas las madres del mundo porque ellas realmente son las superheroínas”.

“Fue un momento que me dejó boquiabierta. Me quedé sin habla, lloré”, dijo Vicki Yeoh, sobrina de Michelle Yeoh, que asistió al evento especial. “Las nominadas son muy fuertes, pero no teníamos ninguna duda. No dejamos de decirle ‘ganarás… te subirás al escenario con el hombre de oro’”.

La ministra de Deportes, Hannah Yeoh, que asistió al acto, publicó inmediatamente en las redes sociales: “La frase más inspiradora para todas nosotras, las tías: ‘Damas, no dejen que nadie les diga nunca que ya han pasado su mejor momento’ – Michelle Yeoh”.

Los legisladores Sim Tze Sin y Wee Ka Siong dieron las gracias a Michelle Yeoh por “romper los techos de cristal” de las mujeres asiáticas y malasias. La elogiaron por ser un icono de resistencia y perseverancia.

Michelle Yeoh, de 60 años, aprendió ballet antes de empezar a actuar. Su primer papel importante en Hollywood fue el de una espía china en la cinta de James Bond de “Tomorrow Never Dies” (“El mañana nunca muere”) de 1997 junto a Pierce Brosnan.

Adquirió más fama por su papel en el éxito de artes marciales del 2000 “Wo hu cang long” (“El tigre y el dragón”) de Ang Lee, una cinta nominada a mejor película que ganó el Oscar a mejor largometraje internacional.

Recientemente, Yeoh volvió a saltar a la fama en la película de 2018 “Crazy Rich Asians” (“Locamente millonarios”) y en la cinta de Marvel “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” (“Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos”) de 2021.

“Estamos sumamente orgullosos. Esperamos que siga rompiendo récords y gane más premios”, comentó su sobrino Kelvin Yeoh.

