“The Last of Us” llega a su final en HBO: qué esperar del último episodio de la temporada

La adaptación del videojuego The Last of Us llegará a su final de temporada este domingo en HBO. Pedro Pascal y Bella Ramsey protagonizan la última etapa de este viaje para conseguir una salvación para la humanidad ante la propagación mundial del virus Cordyceps, el cual convierte a las personas en caníbales y les provoca una mutación física mientras más tiempo alojen el hongo dentro de sí.

La historia post apocalíptica sigue de cerca el trayecto de Joel Miller (Pascal) y Ellie (Ramsey) a lo largo de un Estados Unidos completamente devastado y plagado de infectados con el objetivo de encontrar a la Luciérnagas. Marlene (Merle Dandridge), la líder de este grupo rebelde, encargó al hombre la misión de trasladar a la adolescente luego de descubrirse su inmunidad. ¿Qué debería responder el noveno y último capítulo?

La vacuna prometida

Desde un comienzo, el propósito que tenían Joel y Tess (Anna Torv) era transportar a la joven hacia una base de las Luciérnagas. Sin embargo, no todo sale de acuerdo al plan y el grupo se reduce a dos. Con el paso de los episodios, los protagonistas van desarrollando una dinámica muy parecida a la de una familia. Él pasa a ser una figura paterna y Ellie, una huérfana, comienza a aprender mucho de él. Lo que mantiene viva la esperanza de los dos es que algún día podrán tener vidas normales cuando el mundo reciba una vacuna. Por ahora, no está claro si ese sueño podría concretarse.

La separación de Ellie y Joel

La aventura de The Last of Us acabará cuando ambos personajes tengan el esperado encuentro con las Luciérnagas, por lo que, ellos podrían tomar caminos por separados desde este punto. En un momento de la serie, Joel confiesa que le encantaría tener una vida tranquila en una granja, mientras que, a Ellie le interesa más ir al espacio y ser una astronauta como Sally Ride. ¿Será posible que los dos sigan adelante juntos después de todo?<

¿El final será igual que el juego?

Para quienes conocen la historia original, este último tramo significará para Joel tomar una elección muy importante. Para el contrabandista, Ellie ha dejado de ser simplemente una carga que transportar y ahora la ve como una hija a la que necesita proteger de todo peligro. Este detalle será clave hacia el final de la primera temporada.

