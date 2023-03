José Gato Briceño: Primarias si… ¿y luego qué?

Posteado en: Opinión

Paralelamente a la agonía diaria por el sustento, en el único país del mundo en el que luego de dolarizar la economía para sincerar y supuestamente frenar la colosal inflación que destruyó nuestra producción y capacidad adquisitiva, el dólar va galopante en alza sin parar, siempre tiene que haber un trajín en el ruedo político. Envueltos todos en el juego y manipulación del régimen y para que “no digan”, nos olvidamos de que los narcochoros que usurpan el poder son ilegítimos, que manipulan fechas, leyes y todo lo que haga falta para perpetuarse en el poder y nos anotamos en la corredera del momento para no quedar por fuera.

Con ese ambiente y creyendo que los partidos demócratas aceptarán a ese candidato único sin outsiders inconformes, he sido consultado por varios amigos, seguidores y contactos para saber mi opinión sobre las elecciones primarias y establecer el liderazgo de la oposición.

En concepto es la forma más democrática de preseleccionar al candidato que un partido o grupo presentará a un proceso electoral determinado. Es la esencia y la expresión de la voluntad popular, soy de los que creo que debe ser un principio constitucional.

Todo proceso de elección para escoger sus autoridades, es el deber ser de un sistema democrático, yo soy de la época o hijo del nacimiento del estado federal y descentralizado que nació en el año 1989 en Venezuela con la elección de alcaldes y gobernadores. En 1991 participé como candidato dentro de las filas de Acción Democrática como la máxima autoridad municipal de mi adorado pueblo de Caicara, arrasamos y fue desconocido el triunfo por Alfaro y Call y fui expulsado. En 1992 participe el 06 de diciembre cómo candidato a alcalde y le gané a AD y a COPEI con un grupo de electores, convirtiéndome en el segundo alcalde de mi pueblo y el más joven de Latinoamérica, electo por mi gente del municipio Cedeño.

La historia ya la conocen pero debo destacar que el 31 de octubre del año 2004 el pueblo del estado Monagas me eligió cómo su gobernador con apenas 39 años después de dos fallidos intentos. En el año 2008 el partido PSUV abre el proceso interno para escoger los candidatos que habrían de participar en las elecciones regionales de ese año, yo era gobernador e iba a la reelección. Debo confesar para que quede registrado para la historia que casi todo el mundo me pedía que no lo hiciera porque sería un suicidio político ¿por qué?

El profesor Numa Rojas era el alcalde de Maturín, la alcaldía con mayor recursos económicos y era el coordinador jefe del PSUV en todo el estado, tenia el apoyo de 10 alcaldes de los 13 del estado. Aparte tenia el apoyo del gobernador del estado Miranda, el capo Diosdado Cabello, que montó un gran acto, operativo y show en El Furrial (Parroquia del Municipio Maturín) unos días antes de las elecciones, con todas las unidades móviles de la gobernación y trajeron artistas nacionales, todo esto en un pueblo sin agua y con el desempleo más grande de toda su historia. Su hermano José David Cabello era el Ministro de infraestructura por lo que la lógica indicaba que Chávez, hoy felizmente difunto, apoyaba por debajo de cuerdas a Numa. Si no fuese así, no hubiera permitido ese descarado ventajismo. Tomé la decisión de participar con el anterior cuadro descrito y me encomendé a Dios y a Santo Domingo de Guzmán, asimismo desde luego confiado en mi gran gestión de gobierno, acababa de inaugurar las autopistas la Vinotinto, La vía al sur tramo de La Cascada, La autopista Santo Domingo, el Estadio Monumental, la Planta de Tratamiento del Bajo Guarapiche que benefició al centro de Maturín población estuvo 32 años sin agua, el Distribuidor del Bajo Guarapiche, la Tomatera de Caicara con su Zona Industrial, la consolidación de 100 barrios que los convertimos en urbanizaciones, Torrefactora de Caripe, la súper admirable gestión en la Fundación del Niño de mi ex esposa Madeleine, lo cuál siempre me llenó de orgullo.

Estaba además terminando los grandes Proyectos de la Ciudad Hospitalaria, único en todo el país, la vía Variante Norte, autopista paralela a la Av Alirio Ugarte Pelayo, que tendría un gran distribuidor frente al restaurante el Toro Gordo en la Av Bella Vista, parecido al distribuidor Ciempies de Caracas, entre tantas otras obras que no alcanzo a enumerar.

Fui al proceso interno con fe y creí en la inteligencia del digno y valeroso pueblo del estado Monagas y saqué más de setenta mil votos (70.000) y Numa no llegó a los 20.000, o sea, más de 50.000 mil de ventaja y gané en los 13 municipios, incluyendo Caripito.

Soy un convencido que el proceso de las primarias es la vía correcta para escoger y legitimar el líder de la oposición venezolana, eso no tiene discusión. El gran meollo es la elección presidencial con un Consejo Nacional Electoral en la cuál les quiero recordar que en las “elecciones” para la irrita constituyente del año 2017, la empresa Smartmatic que tenía 15 años prestando servicios técnicos al Consejo Nacional Electoral (C.N.E) y manejo el software durante todos los procesos electorales, tuvo que huir del país porque sus directivos denunciaron desde Alemania, que los voceros del narcorégimen los obligaron a alterar los resultados electorales por más de un millón y medio de votos.

La empresa que sustituyó a Smartmatic y se estrenó con el gran fraude en las elecciones regionales del año 2017, de nombre Ex-Cle Soluciones Biométricas, uno de sus dueños es un coronel venezolano, sancionado por los Estados Unidos por fraude electoral, cuyo nombre es Carlos Enrique Quintero Cuevas, está joya fue jefe de la oficina de totalización del C.N.E (zamuro cuidando carne) y en el año 2018 el gobierno de Panamá lo incluyó en la lista de personas de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.

La empresa Ex-Cle Soluciones Biométricas tiene contratos por miles de millones de dólares con varias instituciones del estado venezolano y ya estaba desde el año 2016 en el C.N.E y eso nos hace preguntarnos desde la cárcel del exilio: ¿Los dueños de dicha empresa pondrán en riesgo sus contratos de millones de dólares teniendo el dominio de Hardware y Software?

Teniendo Maduro el rechazo de más del 80 % de los venezolanos, con orden de captura internacional, con una recompensa de 15 millones de dólares por su detención, con una investigación en la Corte Penal Internacional que está bien encaminada, son una organización narcoterrorista internacional, somos 8 millones de venezolanos que estamos en el exilio y 5 tenemos derecho de ejercer el voto y sin lugar a dudas nos lo van a impedir, allí es dónde nos preguntamos ¿saldrán por vía democrática? Ojalá yo esté equivocado y sea la vía y la solución de la desgracia.

No hay opción ética y confiable para competir electoralmente con una mafia de esa calaña, lo discuto, lo peleo, lo enfrento a cada segundo con lo único que me queda LA PLUMA Y LA PALABRA

José Gregorio Briceño Torrealba

Twitter: @josegbricenot Instagram: @josegbricenot2 Facebook: @josegbricenot2

gatobriceno.blogspot.com

Fuente: https://gatobriceno.blogspot.com/2023/03/primarias-si-y-luego-que.html?m=1