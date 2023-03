Insólita nevada en Mallorca obliga a realizar operaciones de rescate para decenas de personas atrapadas (Videos)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Los servicios de emergencia intensificaron este miércoles las tareas de rescate de decenas de personas atrapadas en diversos puntos de la isla española de Mallorca (este) por la insólita nevada caída en los últimos días.

“Pedimos a toda la población que no se acerque a ver la nieve ni en coche ni a pie. Entre todos tenemos que ayudar al operativo que está trabajando para rescatar a las personas que siguen atrapadas”, pidieron los servicios de emergencia.

“El gobierno trabaja en coordinación con los cuerpos y fuerzas de seguridad con el objetivo de conseguir llegar al refugio de Cúber, a la Font del Noguer y al camino de Sa Calobra para poder rescatar a las personas que siguen aisladas”, explicó por su parte el gobierno regional del archipiélago de las islas Baleares en un comunicado.

El ejecutivo balear precisó que todas esas personas “están en buen estado”, y que tres helicópteros participan en las “tareas de evacuación y reconocimiento”.

La unidad de emergencias del ejército (UME) empezó a trabajar este miércoles en la isla.

Unos “90 militares” de la UME “realizan en Mallorca trabajos de apertura de vías empleando quitanieves”, escribió en Twitter esta unidad, que además está realizando “vuelos de reconocimiento”.

