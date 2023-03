“Es una estafa”: Periodista español enciende la polémica por los The Best entregados a Leo Messi y Dibu Martínez

Posteado en: Actualidad, Deportes

Argentina fue la gran ganadora en la gala de los premios The Best al quedarse con los galardones de mejor hinchada, mejor entrenador (Lionel Scaloni), mejor arquero (Emiliano Dibu Martínez) y mejor futbolista de la temporada (Lionel Messi). Sin embargo, hubo gente que no estuvo de acuerdo con estas elecciones, así lo reseñó INFOBAE.

Uno de los que no ocultó su malestar fue el periodista español Juanma Rodríguez, habitual columnista del programa español El Chiringuito. Según su óptica, la celebración desarrollada por la FIFA en París fue una “estafa” para los aficionados y pidió que paren las bromas.

“¿Sabéis el problema? Que dedique medio minuto de mi vida a esta gran estafa que son los premios The Best. Yo no tendría que estar hablando de esto, pero hombre…”, comenzó el video con claros gestos de fastidio en su rostro.

Durante su relato, su principal víctima fue el arquero del Aston Villa, clave para que la Albiceleste se quede con la Copa América ante Brasil, la Finalísima contra Italia y la Copa del Mundo versus Francia. ¿Dibu Martínez el mejor portero de la temporada? ¿De verdad? ¿Esto es una broma? ¿Dónde está la cámara indiscreta? El Fair Play es todo lo contrario al Dibu Martínez. Él es todo lo contrario, y le dan el premio al mejor portero porque ha ganado el Mundial con Argentina.

¿The Best? Qué gran estafa. — Juanma Rodríguez ?? (@juanma_rguez) February 27, 2023

El periodista, que durante gran parte de su carrera se mostró fuertemente ligado al Real Madrid, deslizó que el premio tendría que haber quedado en manos del belga Thibaut Courtois, guardameta del Merengue. El otro integrante de la terna era Bono, figura de Marruecos. “La de Messi no tiene un pase tampoco, pero bueno, por lo menos estamos acostumbrados a que le regalen premios. Pero lo de Dibu Marínez, ¿en serio? ¿Dibu Martínez? Es una estafa para los aficionados. Es un show que no tiene ningún sentido. ¿Qué puede pensar Courtois y qué puede pensar el Real Madrid? Basta de bromitas”.

La Pulga, por su parte, compartió terna con los franceses Karim Benzema (una de las principales estrellas del Real Madrid) y Kylian Mbappé, con quien comparte ataque en Paris Saint Germain.

Esta no es la primera vez que Rodríguez apunta contra Argentina. Durante la Copa del Mundo se hizo viral al reconocer que anhelaba que Croacia le haga cuatro goles a los de Lionel Scaloni en las semifinales. “Lo que espero y deseo es que Croacia les meta cuatro. Es mi deseo hoy aquí. Y si tienen la fortuna y la suerte de pasar a la final, pues que sea Francia la que le meta seis. Si Croacia les mete cuatro, me gustaría es que Luka Modric hiciera esto. O si pasan a la final, que lo hagan los franceses. Es lo que a mí me gustaría que pasara. Me parece impresentable porque no se puede defender todo. Yo entiendo que un argentino se sienta identificado con esto, me cuesta ver a Matías Palacios que es un gentleman defendiendo esto”, sostuvo en su momento.

Luego del pase a la final, el periodista manifestó: “Gracias a mi táctica motivacional, he conseguido que Argentina se venga arriba y que despierte. La selección argentina de fútbol, no me den las gracias, no hace falta, soy un hombre modesto, quiero estar en un segundo plano, pero reconozcan que gracias al Chiringuito en parte Argentina está en la gran final del Mundial”, afirmó el comunicador cuyo enojo con la Albiceleste fue por las reacciones y festejos de los futbolistas argentinos luego de eliminar a Países Bajos. “Cómo sabía yo que había que agitar la coctelera, el árbol, para que el equipo de mi amigo Scaloni se plantara en la final del campeonato del mundo. Pero ahora queda lo más importante, volveremos a agitar a Argentina para que se proclame campeona del mundo, gracias a mi, Argentina está en el Mundial”, concluyó.