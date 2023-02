La Policía polaca desmonta el argumento de la joven que dice ser Madeleine McCann

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Un millón de personas en 15 días. Esa es la legión de seguidores que ha conseguido reunir Julia Faustyna con la ayuda de una rocambolesca teoría a la que muchos no dan crédito. Y es que parece sacada directamente de una película. La joven polaca asegura ser Madeleine McCann, la niña inglesa que desapareció en 2007. No obstante, sus argumentos no convencen en absoluto a las autoridades. Ni a las de su país ni a las inglesas. A pesar de su vehemencia, no todo el mundo toma en serio la historia de Faustyna.

Por AS

La muchacha reside actualmente en la ciudad de Wroclaw, y tiene 21 años. O eso cree. Uno de los principales motivos esgrimidos por Scotland Yard para justificar su profunda desconfianza es que, de estar viva, Madeleine tendría 19 años, y no los 21 de Faustyna. No obstante, la polaca explica esto diciendo que ella jamás ha tenido acceso a su partida de nacimiento, por lo que podría tener menos edad de la que había creído hasta ahora.

Lo que es innegable es que la protagonista de esta historia, esté o no diciendo la verdad, no tiene miedo de ser sometida a escrutinio. Ella misma ha suplicado a los padres de la niña desaparecida que la sometan a un examen de ADN para poder probar su versión de los hechos. Por el momento, no se tiene conocimiento de la decisión de la familia de Madeleine respecto a la propuesta. La policía británica sentenció que, al estar seguros de la inverosimilitud de la historia, no se implicará en modo alguno en la posible realización de estos test. Parece que, ahora mismo, todo juega en contra de Faustyna.

Para leer la nota completa, aquí