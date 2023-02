Ana Gabriel anunció su retiro y lanzó mensaje de apoyo a Venezuela (Video)

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

A casi 50 años de haber iniciado su carrera artística y con más de una decena de éxitos entre los que destacan: “¿Quién como tú?”, “Y aquí estoy”, “¡Ay amor!”, entre otros, la cantante Ana Gabriel anunció, este fin de semana, su retiro de los escenarios.

Por EL UNIVERSAL

Todo sucedió durante un concierto que la intérprete ofreció en Los Ángeles, donde, interrumpió por unos segundos el espectáculo para compartir con el público la decisión que había tomado: “Quiero decirles que pronto dejaré los escenarios”, se le puede oír decir en un video que ya circula en redes sociales.

Asimismo, Ana Gabriel tuvo unas palabras sobre la situación política en Venezuela y otras naciones: “Pongan el CD en su casa y ya no me van a escuchar hablar… nunca tomo esta actitud, nunca, la tomo cuando de verdad les estoy hablando de una defensa de nuestras naciones que necesitan la libertad total. Y no soy política, soy una cantante, pero una cantante que entiende el dolor de cada noción, por eso no he vuelto a Venezuela, por eso no he podido ir a Cuba, por eso no he podido ir a Nicaragua… Y ustedes me disculparán si yo les respondí un poco fuerte…”

