Un equipo de fútbol femenino ataca a un árbitro por no concederle un penalti en África (VIDEO)

Miembros del equipo DC Motema Pembe, de la República Democrática del Congo, atacaron al árbitro después de que no les pitara un penalti a favor durante un partido en la ciudad de Lubumbashi.

Por rt.com

El video, publicado el 17 de febrero, muestra que al inicio el colegiado consiguió huir e incluso logró esquivar varios golpes. Sin embargo, cinco jugadoras lograron alcanzaron y empezaron a golpearle. Cuando ocurrió el incidente, el DC Motema Pembe perdía 5-1 con el TP Mazembe.

DR Congo ??

See how players of DC Motema Pembe Women's team chased and attack a referee for not awarding them a penalty in their game against TP Mazembe Women.

Motema Pembe were trailing 5-1 before the incident happened in Lubumbashi. pic.twitter.com/lk9a53gpLB

— POOJA!!! (@PoojaMedia) February 17, 2023