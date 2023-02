Las otras chicas que afirmaron ser Madeleine McCann: Julia Faustyna no es la primera

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Julia Faustyna Wendel irrumpió en la sociedad la pasada semana con un mensaje bomba: «Soy Madeleine McCann». El caso de la niña británica, de por entonces tres años, desaparecida en el Algarve, en Portugal, en 2007 es uno de los más conocidos en cuanto a presunta sustracción de menores, por lo que la remota posibilidad de que la joven diga la verdad atrajo el interés de todo el mundo.

Por abc.es

Pero lo cierto es que Julia, criada en Polonia y con un pasado borroso fruto de abusos y salidas y entradas de centros de acogida, no es la única que a lo largo de los años desde que Maddie desapareció, ha afirmado ser ella.

Harriet Brookes y «una broma que se fue de las manos»

En 2017, una chica de Reino Unido llamada Harriet Brookes hizo algo parecido a través de sus redes sociales: «Chicos, no suelo creer en las teorías conspirativas, pero honestamente creo que soy Madeleine McCann», escribió, en un tuit que no tardó en hacerse viral y que logró captar la atención mediática.

Girl At Center Of Viral "I’m Madeleine McCann" Post Admits It Was All A Hoax “

I’m Madeleine McCann and I don’t know what to do with myself,” Harriet Brookes wrote in one of several messages to friends.https://t.co/n1yksIIYPa pic.twitter.com/GNjTLt6bAx

— THECOUNT.COM ™ © (@THECOUNTnews) November 26, 2017