Más árabe que nunca: Cristiano Ronaldo generó revuelo al vestir túnica dorada y bailar con la bandera del país

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

No cabe duda de que la llegada del astro portugués Cristiano Ronaldo a Arabia Saudita fue un hit mundial. Tras su salida del Manchester United, el delantero decidió dejar por primera vez en su carrera a Europa para probar nuevos retos en una liga exótica donde fue recibido como un rey.

Por Semana

Los récords que ha batido en audiencia en venta de camisetas, hasta en redes sociales del club Al-Nassr, han sido una muestra de la relevancia de uno de los mejores jugadores de la historia. Sumado a esto, sus cinco goles en un puñado de partidos también han valido la pena para los miles de fanáticos que han delirado.

No obstante, Cristiano ha devuelto un poco del amor que le han brindado en suelo asiático. Este miércoles, el delantero fue la gran sensación al participar en una obra benéfica y celebrar el Día de la Fundación en la nación de Oriente Medio.

Ronaldo se integró a la perfección junto a sus colegas cuando se unió a una serie de actividades del equipo en un día especial para los líderes de la Saudi Pro League.

Mostrándose como uno más de ese país, la superestrella portuguesa se puso una túnica daglah, auténtica para conmemorar la ocasión en el día en que Arabia Saudita celebra la formación del primer estado en el país hace tres siglos.

Happy founding day to Saudi Arabia ??

Was a special experience to participate in the celebration at @AlNassrFC ! pic.twitter.com/1SHbmHyuez

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) February 22, 2023