El debut sexual a los 14 años, la costumbre de limpiar el baño del hotel y otros 35 hechos de Fede Bal

Irrumpió en la televisión en 2012 cuando formó parte de Bailando por un sueño. Desde entonces participó en una serie, en nueve realities, condujo tres programas de radio y actuó en 13 obras de teatro. Además es noticia cada verano ya sea porque los vecinos lo denuncian por ruidos molestos, encabeza algún éxito o protagoniza algún escándalo mediático con su pareja del momento.

1. Nació el 4 de octubre de 1989 “sietemesino, violeta y con una cámara encima retratando ese momento”.

2. Su mamá, Carmen Barbieri contó que durante el embarazo, temerosa por la gestión de su único hijo se realizó “17 ecografías porque quería saber cómo tenía la cabeza de fémur, todo. Una hincha”.

3. Lo más desopilante ocurrió la vez que le “hicieron una ecografía, y cuando pasaron por la cara de Fede, se peinó. No saben los gritos de los médicos”, recordó la capocómica en Mañanísima. “Engordé 44 kilos. Ya no me podía sentar para almorzar o cenar, comía de parado porque tenía la barriga enorme. Pero estaba feliz de llevar un niño dentro de la panza. No veía la hora de que salga porque no le conocía la cara”.

4. Fede reconoce que de chico era muy travieso y “molestaba a todo el mundo”. Fue así que para un cumpleaños de su papá se le ocurrió hacerle una escatológica broma a su mamá. En un momento le pidió que lo acompañe al baño. “Cerré la puerta, la encerré y me tiré un pedo enorme, que no les puedo contar. Se lo hice especial para ella. Y me dice: ‘¿Quéhacés?’ Y le respondí: ‘No quería que te lo perdieras’. Y me fui corriendo”, contó divertido en Mañanísima.

5. Recibió una educación libre y sin prejuicios. “A los cuatro años me ponía pelucas, tacos altos y corría desnudo por la casa entre mamá y sus amigos gays. Y nadie decía: ´Ojo con este chico porque va salir raro´. Yo jugaba y era feliz. Pero vivir en una casa tan libre no es fácil. Porque al crecer esa libertad se convierte en ilusión. Aparecen los horarios, las cuentas que pagar, miradas que contentar. Y fue duro, porque yo ya estaba pasado de rosca”, le narró a Sebastián Soldano en Teleshow.

“Yo me tatúo muchas de las cosas que me pasan”, resalta Federico Bal sobre las marcas lleva en su piel. (Foto: Gastón Taylor)

6. Creció entre camarines de revistas. “Lo que para el imaginario social es un reservorio de promiscuidad, para mi fue una escuelita”, describe. “Tenía tres años cuando abrí una puerta y descubrí a Sandra Domínguez. Me quedé petrificado. Veía dos pechos que no eran los de mi mamá, los que veía cuando nos bañábamos. Me volví loco. Pasé mucho tiempo enamorado de ella, pero no tanto como de Patricia Dal en los años siguientes”.

7. Con su papá construyó una relación sólida y distinta. Como la energía física ya no lo acompañaba tanto, Santiago suplía los picaditos de fútbol por juegos aritméticos que a su hijo le encantaban o lo invitaba a comer con sus amigos Rolo Puente o Pinky.

8. Cuando Fede cumplió 12 años lo llevó a Broadway a ver Cabaret, un guardia intentó impedirles la entrada “porque no es una obra adecuada para un niño”, pero lograron entrar.

9. Los 18 años lo invitó a festejarlos con una cena en Las Vegas. Para la ocasión, Bal padre preparó un esmoquin, lo mandó a la tintorería y para que no se estropeara, lo llevó en el avión, todo el tiempo en la mano y eso que era un vuelo largo con dos escalas.

10. “Llegamos, teníamos reservada una cena en un hotel fantástico con aguas danzantes, una fuente increíble” recordó Fede para Teleshow. En ese marco espectacular padre e hijo estaban preparados para un momento único. “Pero apenas nos sentamos un mozo pasa y se le cae una pizza entera sobre mi viejo. Le llenó el esmoquin de grasa. Fue muy gracioso porque lo llevó todo planchadito en el avión, todo cuidadoso, y apenas se sentó le tiraron una pizza y lo mancharon entero de aceite”. Lejos Bal comenzó a reírse. “Se puso una remera y siguió. La verdad que fue el cumpleaños más lindo de mi vida”.

11. Federico asegura que “en lo humano mi viejo era un tipo que no decía mucho que me quería. Con el tiempo empezamos a ablandarlo con mamá, empezó a soltarse, era muy frío, pero también eran otras épocas”.

12. Admite que Bal padre “Como artista me dejó el legado de, sobre todo, cuidar el apellido. Vengo de una familia de artistas conocidos y a veces puede ser una mochila, pero mi viejo me enseñó que teniendo una buena palabra, siendo puntual, profesional y respetuoso es posible llegar lejos. Es una enseñanza que sigo aplicando siempre”.

13. Su debut sexual tuvo a Rolo Puente como gestor. “Me llamó un día y me dijo que tenía todo arreglado para mi cumpleaños de 14 años. Yo insistía en que quería que mi primera vez fuera con una chica que quiera, por la que sienta cosas, pero Rolo me hizo callar la boca”, narró en el programa Basta de todo.

“Mi vieja fue la primera ganadora del Bailando. Eso le dio un despertar de su profesión. Y sí, pudimos terminar de pagar una casa que compramos. Marcelo le dio mucho a mi familia”, admite Federico Bal

14. Puente arregló que el debut fuera en su casa y con una trabajadora sexual. “Fui hasta la avenida Callao. Ese día estaba todo cortado por una manifestación. Hacía calor y estaba todo transpirado. Llegué corriendo para debutar”, contó. El recordado actor le abrió la puerta y más tarde llegó la chica. “Tenía un tapado de látex y abajo una malla enteriza de hilito. Y dije ‘¡¿qué hago con todo eso?’, contó Fede que sin embargo recuerda su debut como una buena experiencia.

15. A los 15 vivió su primera borrachera. Sus padres trabajaban mucho en el Interior con las giras y él tenía jueves, viernes, sábado y domingo la casa sola. “Invitaba a mis amigos, a mis amigas, comprábamos un poco de alcohol y sí, me habré mamado como cualquier adolescente a esa edad”.

16. La casa donde vive fue un regalo de Carmen Barbieri y se encuentra ubicada en la zona norte del gran Buenos Aires.

17. En la vivienda antes había vivido la familia de Luis Alberto Spinetta. La propiedad tiene seis baños, seis habitaciones, un gimnasio y un bar enhomenaje a su papá, Santiago Bal, al que llamó Balbieri bar.

18. Llama a su casa como “parque de diversiones”. Su espacio favorito es un cuarto especialmente dedicado a exhibir los juguetes de su infancia. Otra de las habitaciones es un amplio estudio con todo lo necesario para transmitir un programa de radio y la edición de producciones audiovisuales. También armó una pequeña sala de ensayo, con algunos instrumentos musicales, entre los que se destaca sus baterías.

19. Admite ser obsesivo y pulcro.

Santiago Bal tenía 53 años cuando nació Federico. El pequeño fue sietemesino y estuvo en terapia intensiva un largo tiempo, incluso en grave estado junto a Carmen, quien hace poco tiempo aseguró que ella y su hijo “casi nos morimos”

20. En los hoteles donde se aloja tiene una extraña manía: hace las camas y limpia los baños. Además jamás tira la toalla al piso sino que la deja doblada igual que cuando le dan la habitación.

21. Asistió la producción de siete obras teatrales, actuó en 13 y dirigió dos. Operó cámara en una película, fue director de fotografía en otra, asistió en tres y actuó en otras tres. Participó en una serie, en nueve realities y condujo tres programas de radio.

22. “Creo que fui adicto a la fama, a la sobreexposición. Es un momento de mi vida al que no regresaría jamás. Fue lo más vergonzoso de mi carrera. Hoy me topo con declaraciones que alguna vez hice y digo: ´¿Por qué…?´. No sé, tenía ganas de hablar, creía que me las sabía todas y la gente me escuchaba”, declara. “Más allá de posibles cuestiones de ego y de vanidad, con mis padres aprendí que el cariño de la gente era el cimiento, la base de un nombre en el espectáculo. Yo creo me engolosiné con el reconocimiento público” se sinceró en Teleshow.

23. El 9 de marzo de 2020 le diagnosticaron cáncer de intestinos con solo 35 por ciento de probabilidades de vida. Cerró sus redes sociales. Sus grupos de Whatsapp. “Dejé el alcohol. Dejé de comer carne. Dejé de fumar. Hice más deportes. Y empecé a ver todo lo que hasta entonces no había visto”.

24. Fueron cuatro meses de tratamiento. “Un tiempo maestro que llegó a decirme: ´Si superás esta, replanteate la vida de otra manera. Disfrutá de tirarte un ratito al sol. De cultivar la huerta. De sacar un tomate y comerte ese tomate. Porque la vida es mucho menos’”, sostiene.

25. En abril de 2022, mientras grababa para Resto del mundo en la isla de Paraty, en Brasil se accidentó mientras carreteaba con un parapente y terminó con fracturas expuestas.

26. Luce muchos tatuajes en su cuerpo. El más impresionante es un diseño oriental que cubre toda su espalda. El más insólito es la cara de una exnovia que está viviendo en Alemania. “No me la quise sacar, al contrario, está buenísimo llevarla, pero del otro lado me la hice como muerta, murió en mí el amor de ella”, contó.

27. En su cuerpo se ve un cartel de Las Vegas, la palabra “Crianza”, unos labios de mujer sobre sus costillas -que en su momento se asociaron a Laura Fernández– y la cara de su perro Quique en el antebrazo izquierdo.

Federico Bal afirma que “Hoy en día, para decirle algo lindo a una mujer en la calle tenés que tener cuidado porque tal vez se te pueden ofender, pueden sentir que las ponés en un lugar menor. Esta es la década del feminismo, y la década del despertar para el hombre también, y entender que no está bueno todo el tiempo hablar y cosificar a una mujer… El chiste fácil se tiene que acabar”. (Crédito: Mario Sar)

28. En Resto del Mundo se dio el lujo de recorrer Manchester con Julia Baird, la hermana menor de John Lennon. “Nos sentamos a tomar una cerveza como si fuera una amiga más”. Además tuvo la oportunidad de sentarse en la batería de Ringo Starr. “Toqué un poquito”.

29. Fanático de las piezas de Lego en uno de sus viajes adquirió una nave de Star Wars que demandó la compra también de una valija para poder trasladar las 7.500 piezas del objeto.

30. Aunque su mamá es una reconocida hincha de Huracán, Federico es de River. Desde chico iba con su papá al Monumental. Cada vez que los Millonarios enfrentaban a Boca mantenía un duelo verbal con un vecino bostero que vivía en otro edificio. Lo insólito es que aunque se insultaron durante años, jamás se vieron las caras.

31. En una nota con la revista Caras en 1995, Carmen Barbieri contó que con Santiago Bal, “descubrieron que su pequeño posee un coeficiente intelectual superior. Por eso optaron por educarlo en una escuela especial, donde incentivan sus talentos”, rezaba la publicación.

32. Un usuario de Twitter recordó la nota y escribió: “Ahora debe ser científico o físico nuclear”. El comentario se volvió viral y llegó hasta el actor que le respondió con irónico humor: “Pues no, mi cielo. Trabajo en la televisión haciendo boludeces. Y encima me pagan… ¿me la creés?”.

33. “Cuando era chico hablaba como estoy hablando con vos ahora pero a los 6, 7 años. Entonces se empezó a correr la bola de que era superdotado y tenía que ir a un colegio especial”, relató sobre su fama de superdotado. “Me mandaron a un colegio con chicos con un coeficiente más elevado, pero la realidad es que no te hacía cálculos matemáticos. Era simplemente un pibe más dado”, aseguró.

34. Protagonizó varios romances y unos cuantos escándalos. A los quince años salió con Stephanie Demner. Eran compañeros de colegio. “Terminamos porque yo era muy chiquita y nos dimos un piquito una vez. Después otro y después vos fuiste un poco desprolijo y como yo no quería chapar te chapaste a otra”, reveló Demner cuando él la entrevistó en su programa en Radio Late.

Federico Bal prefiere ver películas a series porque no le gustan “las historias que duran cuarenta capítulos”. Su género favorito son las de terror y el mundo zombie (Foto: Christian Heit)

35. Silvina Escudero admitió que tuvo un romance con Bal que duró dos noches. También salió con Stefy Xipolitakis. “Me divertí mucho con ella. No estábamos taaaan de novios… Después, yo me porté mal”, se sinceró.

36. En 2012 fue pareja de Tamara Gala. En 2015 y por catorce meses fue pareja de Barbie Vélez, relación que terminó con denuncia por violencia de género.

37. Otras parejas conocidas fueron Laura Fernández, Flor Marcasoli y la modelo uruguaya Melina Carballo. En 2020 comenzó su noviazgo con Sofía Aldrey. La pareja estalló por los aires hace unas semanas cuando explotó la bomba de sus infidelidades hacia su novia.

38. En Teleshow contó sus técnicas de seducción: “Soy muy de: “Te dejo mi teléfono. Mirá, me encantaste. Te vi caminar por ahí, sos divina”. No pedir el teléfono, me parece un poco invasivo; entonces, yo te dejo el mío. Lo hice alguna vez”.

39. Sobre la fidelidad admitió en Teleshow: “Hoy tengo como un pensamiento con la fidelidad; uno tiene que ser fiel a uno mismo y en realidad es para qué mentirle al otro. Pueden haber relaciones donde cada persona puede estar con otras personas y poder juntos construir un hogar y tener un romance hermoso. El cuerpo a veces pide cosas que uno no puede manejar con la cabeza. Hay atracciones que no podemos manejar”.