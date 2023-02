“Llevé una infancia tan oprimida”: Osmel Sousa rompió a llorar tras contar cómo fue el rechazo de sus padres

Posteado en: Entretenimiento, USA

Sin duda alguna, Osmel Sousa se ha convertido en uno de los participantes más queridos de La Casa de los Famosos 3, donde recientemente ‘El Zar de la Belleza’ quedó expuesto luego de que se le cayera el peluquín mientras dormía y causara tremendo alboroto en la mansión, pues sus compañeros pudieron contemplar su verdadero aspecto, aunque esta vez abrió su corazón para hablar de su pasado y algo más.

Por Noticias Telemundo

Resulta que el cubano entró al confesionario para platicar con ‘La Jefa’ y aprovechó para desahogarse sobre una situación que lo aquejaba y que tiene que ver con su familia, su orientación sexual y el rechazo de sus padres, por lo que entre lágrimas soltó unas desgarradoras frases que conmovieron a muchos.

“Cuando yo me salí de mi casa sentí que no me aprobaban como yo era. Yo llevé una infancia tan oprimida, porque yo oía siempre a mi mamá decir que ella preferiría que un hijo de ella muriera si fuera homosexual”, dijo el Zar de la Belleza, demostrando que esta etapa de su pasado lo afectó bastante.

El ex director de las franquicias de Miss Venezuela expresó su sentir al escuchar a los demás famosos hablar de sus familias y es por ello que decidió confesar, “Me ha dado un cargo de conciencia de no acercarme a mi papá y mi mamá porque tenía el temor de que no me aceptaran”.

