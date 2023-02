Cómo las ondas sísmicas del mortal terremoto en Turquía se propagaron por Europa a gran velocidad (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Una visualización animada muestra cómo las ondas sísmicas se alejan del epicentro del terremoto de Turquía y se propagan de forma longitudinal.

Por rt.com

Las ondas sísmicas del terremoto de magnitud 7,8 que sacudió la madrugada de este lunes el sudeste de Turquía y el norte de Siria fueron captadas por las estaciones sísmicas localizadas en Europa y América del Norte.

Se elaboró un modelo que muestra cómo las ondas sísmicas del terremoto en Turquía se propagaban por los países europeos.

La propensión de Turquía a los terremotos se debe a que parte de su territorio se encuentra ubicado entre la intersección de tres placas tectónicas (Anatolia, Arabia y África). De acuerdo con el Servicio Geológico de EE.UU. (USGC, por sus siglas en inglés), los terremotos ocurren a lo largo de los límites de estas placas tectónicas, que son losas masivas de roca de 16 a 257 kilómetros de espesor que siempre están moviéndose lentamente.

En el caso de los recientes sismos, fueron provocados por el movimiento de desplazamiento entre estas tres placas a lo largo de una zona de falla (Anatolia Oriental) en el centro-sur del país. El sismólogo de la University College de Londres (Reino Unido) Stephen Hicks precisó que los terremotos por deslizamiento son particularmente devastadores, ya que a diferencia de los terremotos por subducción, donde una falla se sumerge debajo de otra, estos pueden extenderse a lo largo de un área horizontal por mucho más tiempo.

Here, the East Anatolian Fault runs through eastern Turkey and is a strike-slip fault that forms the boundary between the Anatolian and Arabian plates. pic.twitter.com/mxfm9HgB11

— EarthScope Consortium (@EarthScope_sci) February 6, 2023