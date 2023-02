La conmovedora imagen de dos hermanitos debajo de los escombros tras terremotos de Turquía y Siria

Click to share on Google News (Opens in new window)

La mañana del 6 de febrero quedará para siempre en la memoria de la población de Turquía y Siria, así como para el resto del mundo tras los potentes terremotos que azotaron a ambas naciones.

Miles han sido las imágenes que han recorrido el mundo tras la terrible tragedia que registra más de cinco mil muertos, personas entre los escombros, edificios totalmente colapsados y calles devastadas.

Es así, como a través de las redes sociales una de las tantas imágenes que conmueve al mundo fue difundida la mañana de este martes, en ella se puede apreciar a dos hermanitos debajo de los escombros en Siria.

La niña estaba protegiendo la cabeza de su hermanito y comenzó a sonreír a los rescatistas cuando se acercaron.

Asimismo, en un video difundido por la escritora Zineb Riboua detalló que la niña al ver a los rescatistas les dijo “Tío, ayúdame, seré tu criada”.

Las imágenes de los pequeños niños es desgarradora.

Devastating video from Syria.

This little girl protecting her brother says to the rescuer when he reached her: "Uncle, help me, I’ll be your maid"

Clear how much this little girl suffered, everything is transactional in her mind. Breaks my heart.

pic.twitter.com/0lftdIGABp

— Zineb Riboua (@zriboua) February 7, 2023