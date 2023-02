EN VIDEO: El extraño comportamiento de las aves instantes previos al terremoto en Turquía

Click to share on Google News (Opens in new window)

En redes sociales circulan videos de los momentos terroríficos que se vivieron antes, durante y después del terremoto que ha sacudido en las últimas horas a Turquía y Siria, donde ya se reportan 2,509 muertos y más de 12 mil heridos.

Por: TuNota.com

Es precisamente en Turquía donde, momentos antes que se viviera la catástrofe, personas notaron un comportamiento extraño en las aves, por lo que procedieron a grabarlas, incluso hay quienes aseguran que estas “presintieron” lo que sucedería.

Impactantes imágenes de desplome de edificios

Hasta las primeras horas de este lunes se informó que más de 3,700 edificios han quedado destruidos por los temblores, indicó que vicepresidente de Turquía, Fuat Oktay.

?In Turkey, strange behavior was observed in birds just before the earthquake.?#Turkey #TurkeyEarthquake #Turkish pic.twitter.com/yPnQRaSCRq

— OsintTV? (@OsintTV) February 6, 2023