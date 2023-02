El duro momento que atraviesa Mónica Pasqualotto tras perder otro embarazo (VIDEO)

Posteado en: Entretenimiento, USA

Mónica Pasqualotto contó que está atravesando un período difícil tras perder otro embarazo. La presentadora y locutora venezolana señaló, asimismo, que este ha sido el motivo de su ausencia en sus redes sociales en las últimas semanas.

A través de un video publicado en su perfil de Instagram, la también estadounidense decidió hablar del tema, como parte de su proceso de curación, y como una ayuda para otras mujeres que enfrentan la misma situación. «Después de conversarlo y pensarlo mucho entre Ralph (Kinnard, su esposo) y yo, justo el 23 de diciembre, decidimos hacer la transferencia de un embrión que teníamos congelado», relató.

«Diez días después tuvimos nuestra primera prueba beta positiva. Tenía las medidas exactas que tenía que tener, el latido del corazón se escuchaba perfecto», expresó.

Un mal sueño

Tras comentar que en la semana 10 sintió malestar de náuseas, algo que nunca había sentido, se sometió a un nuevo ultrasonido. Tras observar un cambio en la actitud de su médico, contó que decidió parar la cámara (estaba grabado el chequeo).

«En ese momento me dice; ‘Mónica no hay latido’», comentó con la voz entrecortada. «El vacío que uno siente; uno quiere como borrar el momento, y salir de todo, de ese mal sueño. Y creo que es más importante sentir el proceso, sentir el dolor, sentir el duelo; no importa si no tienes hijos, si tienes hijos, si fue en la semana cinco, apenas te enteraste, o fue en la semana 20. Hay que respetar que el dolor puede ser inmensamente profundo para una persona, que no todos lo pasamos igual. Busquen ayuda porque no es fácil», dijo.

