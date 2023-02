La influencer Mariana Zapata en su mejor momento

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Mariana Zapata es conocida mayormente por ser una influencer en Instagram, no obstante; hay otro detalle de su vida que crece a gran velocidad y no se trata de su cabello: su marca de productos de belleza.

La influencer usó las redes sociales como un trampolín para alcanzar nuevas alturas y tener acceso a muchas oportunidades. Zapata, oriunda de Colombia, ha demostrado que ser influencer no significa una meta para ella, sino un punto de apoyo para seguir hasta el siguiente objetivo.

Considerando que ha captado la atención de millones de personas, no es extraño que reciba contrataciones para publicidad, y aunque no ha sido fácil construir su carrera próspera, su dedicación le ha ayudado a mantenerse firme.

By Mariana Zapata: productos de belleza

Desde 2021, Mariana Zapata pasó de ser una influencer a convertirse también en una empresaria gracias a la creación de su línea de productos de belleza. Según Zapata, el cabello es la corona que nunca se quita, por lo que su principal e inicial foco con los productos están dedicados al cuidado capilar.

Como indica la empresaria en la cuenta de sus productos @bymarianazapata, estos no contienen sal ni parabenos, y tienen el registro Invima. Ciertamente, la influencer se ha abierto paso en el mundo de los negocios con su nueva faceta y se ha convertido en una de las empresarias jóvenes con más proyección en Colombia.

“Mi empresa, por la que he luchado durante tanto tiempo, era mi sueño. Aunque no ha sido fácil, hoy es una realidad y la ilusión que esto genera en mí no tiene precio alguno”, comenta Zapata.

En líneas generales, los productos contienen ingredientes naturales y que no resultan dañinos para el cabello, piel o salud. En cuanto al champú, restaura y fortalece el cabello con ingredientes como vitamina E, pantenol, carbón activado, aloe vera y extracto de cebolla. Según comenta Zapata, este último ingrediente es ideal para eliminar las bacterias que provocan el cabello graso y posee muchos nutrientes.

Por su parte, el acondicionador –para hidratación y brillo– contiene biotina, aceite de aguacate, aceite de argán, queratina y extracto de cebolla. Otros productos que complementan su línea de belleza son los perfumes capilares de coco y sandia, y la mascarilla capilar multinutritiva.

Cabe destacar que a pesar de que sus proyectos como empresaria han absorbido mucho de su tiempo; Zapata se asegura de no olvidar a sus seguidores y continúa compartiendo contenido para ellos.

Zapata ha demostrado que tiene habilidad para desenvolverse en las redes sociales y en el mundo empresarial; por lo que sus productos capilares pueden ser el inicio de una amplia línea de productos de belleza.

La influencer colombiana Mariana Zapata comparte sobre su vida en su cuenta en Instagram @mariana.zapata13. Mientras que en la cuenta alterna @bymarianazapata comparte publicaciones informativas sobre su línea de productos. Asimismo, explica ciertos consejos para el cuidado capilar y muestra el crecimiento continuo de su marca.