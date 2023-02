Caterina Valentino envió mensaje para quienes sufren de violencia de género

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Este 5 de febrero la animadora venezolana Caterina Valentino alborotó las redes sociales, luego de enviar un contunden mensaje a quienes sufren de maltrato de género por su pareja.

Por Revista Ronda

A través de su perfil de Instagram, la también periodista alzo su voz para solidarizarse con las personas que atraviesan por violencia física, psicológica y sexual por parte de una mujer o un hombre, ya que ella fue víctima de violencia por parte de su expareja.

“Tuve una relación de 11 años y siempre pensé que reparar era mejor que romper. No te quedes, si un día te estallan un vaso tan cerca que podría marcarte la cara para siempre. No te quedes si por “los traguitos de más le da por humillarte, dentro o fuera”, comentó la criolla en su perfil de la red social de la camarita.

Luego de estas palabras, Caterina Valentino reveló que fue su culpa recibir maltrato, ya que no se quería, situación que le impedía escoger a una persona diferente.

“Esta es mi historia. De seguro es la historia de muchos. No solo mujeres también hombres. Y fue mi culpa, yo no me quería, no podía escoger a un ser diferente. No permitas que te maltraten física o emocionalmente. La gente mejora, la gente no cambia», agregó la locutora.

Leer más en Revista Ronda