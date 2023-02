¡Bombazo! Kyrie Irving se unirá a Luka Doncic para formar una nueva pareja explosiva en los Mavs

Click to share on Google News (Opens in new window)

Finalmente se ha dado a conocer que Kyrie Irving será nuevo jugador de los Dallas Mavericks para reforzar la plantilla e intentar buscar un nuevo campeonato para la organización.

lapatilla.com

El mega fichaje se produce en medio de los rumores que relacionaban al jugador estadounidense con los Angeles Lakers de LeBron James.

Los Brooklyn Nets están cambiando a Kyrie Irving a los Dallas Mavericks por Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith, una primera ronda y varias selecciones de segunda ronda del draft, según fuentes de ESPN.

BREAKING: The Brooklyn Nets are trading Kyrie Irving to the Dallas Mavericks for Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith, a first-round and multiple second-round picks, sources tell @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 5, 2023