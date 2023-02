VIDEO: Mujer golpea sin piedad, y hasta con un casco, a su novio por serle infiel

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Las relaciones de pareja son comúnmente un ir y venir de emociones y aunque nunca serán perfectas, hay quienes viven un romance más tóxico que el otro y claramente enterarse de una infidelidad es uno de los factores que más hace reaccionar a las personas de maneras violentas.

Por: RCN Radio

Ese es el caso de una mujer que se ha vuelto viral por un video en el que se le ve discutiendo con su pareja en plena calle, la joven tiene en su mano un teléfono celular, mientras le reclama que él estaba con otra mujer y que ya alguien más le había indicado que su pareja estaba viendo a alguien más.

Acto seguido, la mujer que sostiene un casco en la mano decide golpear a su pareja con este objeto en la cabeza, ante su actuar el hombre casi ni reacciona y cruza los brazos mientras la escucha de nuevo.

“A mí no me vuelvas a buscar más, ni me llames, ni un coño de tu madre, no me llames, ni que me extrañas porque es una mier$@, cabrón de mier#@”, le grita la joven, mientras con un caminar pausado su pareja intenta evitarla.

