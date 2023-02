Netflix no da crédito al único artista humano en una película hecha por inteligencia artificial

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La comunidad de fans y creadores de anime ya está bastante molesta con la última moda de imágenes generadas por IA, pero Netflix ha decidido arrojar más leña a la hoguera con un proyecto llamado Dog & Boy. Se trata de una serie de anime hecha por IA porque al parecer Netflix Japón no encontraba mano de obra.

Por: Gizmodo

Sí, no es una forma de hablar. La compañía cita “la escasez de mano de obra” (se refiere a mano de obra humana, por supuesto) como la principal causa de haber jugado con la idea de hacer la serie mediante herramientas generativas de IA. La serie “es un esfuerzo experimental para ayudar a la industria del anime, que ahora mismo pasa por una escasez de mano de obra”, explica Netflix Japón en su cuenta según informa Vice. La compañía añade que han usado imágenes generadas por IA para los fondos de los tres clips que acompañan al tuit.

Antes de que le des al play y digas: “Pues no está nada mal”, quizá deberías pensar en que no importa si está bien o no. Lo que importa es que una de las productoras de anime con más dinero del planeta (Dog & Boy es obra de Netflix Japan y Wit Studio, creadores de Ranking of Kings y Spy x Family) ha decidido no contratar a nadie para hacer una película, y eso no es bueno, ni para los artistas, ni para el futuro de la industria.

Puedes leer la nota completa en Gizmodo