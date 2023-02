Policías acribillaron a tiros a un hombre con ambas piernas amputadas en California (VIDEOS)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Varios agentes del Departamento de Policía de la ciudad estadounidense de Huntington Park, en California, mataron a tiros a un afroamericano amputado las dos piernas que intentaba huir de los uniformados.

Por RT

La prensa local informa que los hechos ocurrieron el 26 de enero, pero la noticia y las respectivas imágenes se han difundido solo ahora. Según la Policía, los agentes acudieron al lugar luego de que Anthony Lowe Jr. apuñalara a otra persona sin provocación alguna, y que los oficiales abrieron fuego por temor a que el sospechoso les lanzara el cuchillo.

Anthony Lowe Jr., a double amputee, was murdered by Huntington Park, California police as he was attempting to flee their violence. pic.twitter.com/NNK7x6mZ4h

Las imágenes que circulan en las redes sociales muestran a Lowe cerca de su silla de ruedas mientras dos policías le apuntan con sus armas. Poco después, el sospechoso, de 36 años y que portaba un “cuchillo de carnicero”, intenta huir ante la llegada de al menos dos patrulleros más.

New York Post informa que un agente que salió de uno de los vehículos policiales de apoyo disparó contra Lowe, quien murió en la escena y posteriormente fue esposado. La Oficina del Sheriff del condado de Los Ángeles aclaró que inicialmente los agentes trataron detener a Anthony al menos dos veces usando sus pistolas paralizantes, pero que no tuvieron éxito. “El sospechoso intentó arrojar el cuchillo de carnicero a los oficiales nuevamente, momento en el que ocurrió un tiroteo”, agregó.

CA cops fatally shot a double amputee on Thu as he tried to evade arrest by getting out of his wheelchair&hopping away.

Officers fired roughly 10 rounds at Anthony Lowe Jr., a 36-year-old father of two whose family said he lost his legs in another encounter with police in Texas. pic.twitter.com/mKJIyXjjr5

