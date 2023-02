Los problemas que se han presentado en el caso de asesinato de la DJ Valentina Trespalacios

Posteado en: Actualidad, Sucesos

Siguen las trabas en el proceso que la Fiscalía adelanta en contra del presunto asesino de la joven DJ Valentina Trespalacios, quien apareció muerta dentro de una maleta de viaje que fue abandonada en el barrio Los Cámbulos, el pasado domingo 22 de enero.

Por eltiempo.com

Aunque las investigaciones de las autoridades avanzaron a buen paso para lograr la captura del principal sospechoso John Poulos, novio de la víctima, lo cierto es que en el proceso judicial la historia ha sido otra pues desde el inicio de las audiencias se alertó sobre los problemas técnicos y de traducción que había en la diligencia.

Según los abogados del caso, no poder comunicarle a Poulos con calidad y en su idioma natal (inglés) el desarrollo de las audiencias podría traer en el futuro problemas con la legalidad del proceso.

Y es que, como ha sido alertado tanto por el abogado de las víctimas como por la delegada de la Procuraduría, la traducción de la audiencia ha carecido de tecnicismos pues la persona encargada no ha hecho una narración fiel a lo expuesto por el fiscal y las demás partes intervinientes.

“Señor juez, de manera respetuosa debo solicitarle a usted que, aunque pertenezco a la lista oficial de traductores del Consejo Superior de la Judicatura y que además fui designada por la misma para este asunto, no es menos cierto que si en algún momento mi labor tiene incidencia en las decisiones que en derecho corresponda debe tomar su despacho, prefiero renunciar de manera irrevocable al cargo”, dice la carta que envió la traductora Martha Lucía Morales al juez 59 de control de garantías.

Aunque el juez no aceptó la renuncia de la mujer, sí manifestó que el despacho reconocía la labor de Morales y que no era él quien debía evaluar la pertinencia de la renuncia, sino que esta debió ser elevada ante la entidad que la designó traductora para esa audiencia en específico.

No obstante, el abogado de las víctimas, Miguel del Río, objetó al juez y le pidió que fuera el mismo John Poulos el que decidiera si quería o no que la traductora siguiera en su cargo.

Además, le solicitó al juez que interrogará al acusado para saber si él estaba entendiendo lo que la mujer le había transmitido durante todo el proceso judicial.

“Me preocupan las manifestaciones que hace la misma traductora, al advertir que su posición no está a la altura de las circunstancias. Esto interesa de manera definitiva para la defensa de las víctimas”, alegó Del Río.

A reglón seguido, la delegada del Ministerio Público advirtió que era de gran preocupación la manifestación que había hecho la intérprete. “Aquí hay que garantizar el derecho a la defensa y esto podría afectar de manera negativa el ejercicio de la defensa material (…) es la misma profesional la que está manifestando que no cuenta con las calidades para ejercer la traducción en cuanto al léxico jurídico”.

El problema de fondo

Sin embargo, más adelante en la audiencia el juez aclaró ante todos los asistentes que la traductora no se estaba retirando por no tener las capacidades profesionales para realizar su labor puntual, sino que su renuncia correspondía a la afectación psicológica y profesional a la que se estaba viendo expuesta en redes sociales y en los medios de comunicación al recibir burlas y críticas por el trabajo realizado.

“Para mí es bastante complejo aceptar la situación a la que me he visto expuesta a través de las redes sociales y los medios, que no solamente inciden en la transparencia del proceso, sino en mi perfil profesional ya que he ejercido por más de 30 años mi labor como traductora sin que jamás haya recibido queja alguna”, expresó la intérprete.

El abogado y la amenaza

Otro de los hechos que sorprendieron de la audiencia de medida de aseguramiento en contra de John Poulos fue la renuncia del abogado Martín Riascos, quien hasta ayer defendió al señalado.

Según el jurista, desde el 25 de enero empezó a recibir llamadas extrañas a su número de celular y, además, a ser hostigado por medio de las redes sociales.

“He llegado al punto de no contestar a número extraños (…) la Judicatura no pensó en todos los problemas que esto me estaba acarreando a mí”, señaló.

Pero un punto clave que sugirió Riascos fue que en estos casos mediáticos, las audiencias deberían ser de carácter reservado para proteger la identidad de todos las partes.

Finalmente, la audiencia en contra de Poulos se aplazó una vez más para hoy, a las 9 de la mañana, y se espera que por fin se pueda decidir de fondo sobre la libertad del hombre señalado.

¿Qué sigue?

De acuerdo con Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, si bien el proceso ha tenido dificultades, lo cierto es que el estándar jurídico señala que el juez debe asegurarse de que el imputado entendió todo lo que se dijo en la audiencia, y en su criterio, este postulado se cumplió. Por esta razón, no cree que se alegue una falta de garantías, pero advierte que en otra fase procesal, la defensa sí podrá alegar la falta de un traductor.

Por otro lado, Bernate explicó que lo que sigue en el proceso es que la Fiscalía solicitará la medida de aseguramiento, “hay que ver la oposición de la defensa y ver la decisión del juez. No hay que dar por sentado que el juez lo enviará a prisión”. En caso de que este sea el resultado, la Fiscalía tiene que presentar el escrito de acusación en los próximos 120 días.