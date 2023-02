Periodista habló de su fuerte pelea con Piqué y del tratamiento de Clara Chía

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Desde que en junio pasado se rompió el vínculo de más de 12 años entre la superestrella pop Shakira y el multicampeón con el Barcelona y la Selección de España Gerard Piqué los escándalos no cesaron. Versiones sobre infidelidades, millonarios acuerdos económicos y la tenencia de Milan y Sasha, los hijos de la expareja entre otros temas, ocuparon las primeras planas informativas. Para colmo, el 11 de enero la colombiana y el productor argentino Bizarrap lanzaron la canción que rompió los rankings de las plataformas digitales y cayó como una bomba en los protagonistas. La referencia no tan velada al exdeportista y a su actual pareja, Clara Chía Martí, revolucionó las redes y desbloqueó otro nivel en las repercusiones mediáticas, cuyas esquirlas todavía se sienten.

Según las últimas informaciones que provienen del viejo continente, la joven modelo de 23 años habría sido hospitalizada y los rumores apuntan en dos direcciones posibles. Una fotografía suya dentro de una farmacia cerca del expositor de los test de embarazo permite sugerir que se encontraría en la dulce espera. Pero otras versiones hablan de un pico de estrés que le habría provocado la mega exposición en la que se encuentra desde que se publicó el tema. Y que a este cuadro nervioso habría colaborado que a Piqué se lo vinculó con una joven abogada, Julia Puig Gali, prima de un excompañero suyo en el club catalán.

Para aclarar esta situación, en Intrusos (América) se comunicaron con Jordi Martin, el paparazzi que sigue los pasos de la pareja y que mantiene con el exdefensor una enemistad de años. En las últimas horas, esta rivalidad volvió a escena a través de un cruce que tuvieron en las redes sociales.

“El tiene una obsesión conmigo, siempre me mira las historias de Instagram”, adelantó el periodista en una videollamada desde España, para empezar a explicar el motivo del enojo. Tomó una captura de pantalla como prueba y la publicó con la leyenda. “Mi mejor amigo me vigila”, compartiéndolo en su cuenta de Twitter. El exfutbolista lo comentó con la frase “Deja las drogas. La cocaína es muy jodida”, lo que llevó a Jordi a dar su versión.

“Creo que se ha excedido, es un tema complicado”, expresó, y pasó a relatar su pasado de adicciones. “Cuando murio mi papá tuve un bache, salí mucho y la pasé mal. Es una enfermedad, cuando no te das cuenta estas metido en un charco importante”, confesó. “Salí con ayuda de mi familia y es una etapa que recuerdo con tristeza porque mi madre sufrió mucho”, agregó el periodista. “No me esperaba este ataque, demuestra cómo es Gerard… Él es un ejemplo para muchos niños y no debería tomarse este tema tan a la ligera”, concluyó.

“¿Por que te atacó?” Preguntó la conductora Flor de la V. “Sabe que me hace daño”, replicó el periodista y relató un hecho ocurrido meses atrás, durante un partido de béisbol que disputaba uno de los hijos de Piqué. “Me empezó a gritar desde las gradas ‘drogadicto, cocainómano’, todos los papas mirándome y su hijo jugando en el campo”, contextualizó. Además, agregó que el tema está en manos de sus abogados y que piensa iniciar acciones legales. “Él habla en presente y es un tema que es pasado. Yo hace cuatro años que no consumo cocaína. No lo voy a atacar, es una decepción lo que hizo y que decida un juez”, expresó.

Luego, el periodista habló de la relación entre Piqué y Clara, quienes no estarían atravesando su mejor momento. “Yo sé que no lo están pasando bien, que lo de la canción los tiene sobrepasados. No se esperaban este ruido mediático”, admitió. Y luego añadió que había otra cuestión que afectaba a los novios.

“Tengo un tema que me están pidiendo que lo silencie, pero con el daño que le hizo a mi madre lo voy a contar”, reveló sin dar demasiados detalles. “Es un tema que Piqué sabe que lo tengo, que está preocupado y que entre ellos ha habido una crisis grave”, continuó misterioso.

Jordi reconoció haberse encontrado con Clara y Piqué la noche anterior y que no la había notado mal. “Imagina la crisis de ansiedad que habrá tenido, que ayer estaba bien y hoy está internada”, afirmó. Desestimó la posibilidad del embarazo y también que haya sido obra de las repercusiones de la canción, deslizando que podría tratarse de una nueva infidelidad de parte del exfutbolista.

