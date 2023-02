Montañista perdido en la nieve temía por su vida pero usó esta estrategia para ser rescatado

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Durante la tarde del domingo pasado la Guardia Civil española recibió la alerta de que un hombre se había perdido en la Sierra de Cebollera, un Parque Natural con más de 24 mil hectáreas que es aprovechado por montañistas y senderistas en cualquier época del año. En pleno invierno, esta zona suele recibir nevadas y se vuelve una zona de atracción para quienes disfrutan de la actividad al aire libre, pero también un lugar peligroso.

Por Infobae

El hombre, cuya identidad no fue informada por los medios locales, fue a esquiar en la mañana del domingo y por la tarde su hermano alertó a las autoridades de que no había vuelto. Temiendo de que pudiese haberse lastimado, la Guardia Civil envió rápidamente un helicóptero a sobrevolar la zona, pero no hubo hallazgo alguno.

El temor sobre su salud creció durante la noche, en donde las temperaturas bajo cero significaban un riesgo de muerte para cualquiera que se encontrara a la intemperie y el lunes, nuevamente, los rescatistas volvieron a recorrer la zona por aire con la ayuda de la luz del sol. Se desplegaron “agentes de acuartelamientos de Soria, del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC), junto con el helicóptero de la base de Agoncillo (La Rioja)”, indicó el portal La Vanguardia. Fue así que dieron con pistas que resultaron claves para encontrar al montañista, quien estaba sano y salvo.

Según lo aportado por las autoridades locales, el español de 46 años con conocimientos de montaña sobrevivió a la fría noche porque hizo un pozo en la nieve y se metió adentro. Así, pudo armar una especie de protección natural contra la helada, usando el calor emanado por su propio cuerpo.

Con eso pudo sobrevivir, pero para ser encontrado utilizó otra estrategia. A la mañana del lunes, tomó sus esquíes y comenzó a recorrer la zona, pese a saber que no encontraría el camino hacia la salida. El objetivo de esto fue realizar marcas en la nieve virgen que pudiesen observarse desde un helicóptero. Justamente, fueron esas huellas las que los rescatistas observaron desde el aire y que les permitieron encontrarlo.

El hombre estuvo más de 24 horas en el lugar, aunque desde que se dio la alerta los agentes tardaron 14 horas en dar con él. Los portales locales aseguran que de no haber sido por su plan de dejar huellas en la nieve no hubiese sido encontrado tan rápidamente la mañana del lunes y, si no hubiese hecho el hoyo en la tierra, posiblemente no hubiese sobrevivido.