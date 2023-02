Leandro Domínguez aparece tras incidente en comando militar: Hubo unas situaciones complejas, pero estoy bien

Este martes 31 de enero, el exdiputado Leandro Domínguez publicó un vídeo en su cuenta en Instagram en el que informó que se está tomando unos días de “receso” para someterse a exámenes médicos, luego de que el pasado miércoles 25 de enero, Domínguez apareció en las adyacencias de la 41 Brigada Blindada de Carabobo en aparente estado de desorientación.

Por Corresponsalía

Domínguez no ofreció detalles del incidente, solo dijo que han sido días difíciles.

“Hubo unas situaciones complejas, difíciles estos días, pero aquí estoy, estoy bien. No soy una persona que fumo droga, no soy criminal, no soy delincuente, no soy drogadicto, no soy nada negativo. Todo lo contrario, soy una persona positiva”, afirmó este martes.

Además, reiteró que continúa como candidato presidencial “bolivariano e independiente”.

El pasado miércoles, Domínguez llegó a la 41 Brigada Blindada, ubicada en el municipio Naguanagua, confundido, en chancletas y con unos libros en la mano.

Cuando un funcionario le preguntó cómo llegó al lugar, Domínguez alcanzó a decir “Me escapé”.

Luego, Karen Domínguez, quien se identificó como la hermana del exdiputado, desmintió que se haya escapado de algún sitio.

“Hoy 25 de enero del año 2023, quiero desmentir todo lo que está circulando en las redes sociales sobre mi hermano, el exdiputado Leandro Domínguez. Está un poco mal de salud, pero quiero desmentir todo lo que está circulando en las redes sociales, ya que han puesto demasiadas cosas. Hay un manejo de información totalmente absurdo, quiero desmentir que se escapó de un comando policial, de un comando de la Guardia Nacional. Sí, mi hermano está mal de salud, pero más nada”, indicó en un vídeo publicado en redes sociales.