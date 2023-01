Conquistar Broadway fue solo el inicio: El venezolano George Akram también apuesta en grande en Hollywood

George Akram es un artista genuino en su máxima esencia que entró en acción desde temprana edad. Entre reflectores, cámaras, música y pasos poderosos audicionó para protagonizar una trama que desborda talento sobre el escenario y un libreto fuera de serie: Su vida. Se adueñó de múltiples facetas y aptitudes para lograr el pase ideal en una industria altamente competitiva. Sobresalir fue toda una proeza. Es mucho más que el hijo de Anita Vivas y Antonio Drija, pues con mucha tenacidad y dedicación logró brillar en EEUU y plasmar su sello en Broadway.

El teatro, la televisión, el voice over, la animación de caricaturas y de videojuegos, son solo una pequeña parte de su gran pasión y está dispuesto a demostrarlo. En La Patilla somos testigos en primera fila de su mejor momento, pues nos contó sobre su participación con actores de renombre en la ópera prima de Nicolas Harvard “The Locksmith” y confesó un pequeño imprevisto durante el rodaje que lo marcó. Pero el 2023 hará de las suyas con este carismático venezolano y aseguró que se avecinan nuevas sorpresas.

Por: Elizabeth Gutiérrez y Luis Eduardo Martínez | lapatilla.com

Crecer con un derroche de singulares talentos a su alrededor, inesperadamente influyó de manera notable en George. Después de descubrir lo que significó para él poder convivir con ello, resaltó los aspectos positivos de tener una familia dedicada a plasmar su pasión tanto en un escenario como delante de las cámaras.

“Creo que lo bonito de eso es que uno nace y crece viendo los pros y los contras de trabajar y de vivir en este medio, gracias a nuestros padres. Digo nuestros, porque no sé por qué hablo por Víctor [Drija], pero gracias a nuestros padres pudimos entender muchas cosas. Los pros y los contras de las cosas que funcionan y las que no y lo inestable a veces que también es la carrera como tal. Pero también lo beneficioso y satisfactorio que es hacer arte. Creo que nos fuimos enamorando de eso desde temprana edad”, contó.

Precisamente, ese amor fue lo que lo impulsó a asumir una postura profesional y dedicarse completamente al arte y muchas de sus diferentes ramas.

“Es la variedad y la oportunidad de hacer varias cosas, porque yo por lo menos, el tema del arte no lo veo solamente con bailar porque fue lo primero que desarrollé. Está la actuación, el canto, la pintura. Y dentro de la actuación está el teatro, el cine, la televisión, el voice over. La animación de caricaturas y de videojuegos, que además es algo que hago y disfruto muchísimo. Creo que hasta hacer comerciales. Entonces creo que toda esa gama de opciones que te brinda esta carrera, es lo que más me ayudó a inclinarme a hacer esto”.

Un criollo en Broadway

Con eso en mente, George emprendió su rumbo a Estados Unidos hace 22 años, para tratar de conquistar un sueño. Se paseó y vivió en diferentes ciudades y poco a poco eso que tanto anheló ahora se hace realidad. “Sabía de las cosas que quería hacer. No sabía cómo iba a lograrlo, ni sabía qué trayectoria podía agarrar para poder llegar a eso“, explicó.

Luego de moverse al ritmo de diferentes facetas, George asumió los retos que le permitieron desarrollarse cada vez más gracias a las oportunidades, aunque no siempre fue tan fácil llegar a ellas.

“Cuesta mucho cuando no estás en un nivel en el que tu rostro es reconocido por tu trabajo. Conseguir audiciones para que puedas ser visto para esas oportunidades. Entonces, a veces es un poco contradictorio porque tú dices: ‘Bueno, cómo hago para lograrlo si no soy conocido’. Sin embargo, Broadway fue algo que me ayudó muchísimo, lo cual me sigue ayudando porque no todo el mundo tiene esa carta”.

A su juicio, son muy pocos los artistas que tienen el privilegio de participar en Broadway y en un musical tan icónico como lo es West Side Story. “Creo que eso también ayuda muchísimo, porque en el momento que estás frente a un director de casting, pues se me hace muy, muy chistoso esto, cuando ven en tu resumen que hiciste esto, empiezan a cantar las canciones y hacen los bailes, entonces todo, así como que: ‘Chévere, vamos a hacer la audición, por favor’. Es muy cómico. Pero bien, o sea, eso es lo bonito, a eso me refiero, cuando te llegan esas ocasiones de que tu trabajo sea reconocido por algo tan importante como lo fue Broadway”.

Asimismo, el joven criollo dejó claro que en su carta de presentación ha sido muy importante la preparación y su destreza en escena. En un mundo tan exigente, necesitó más que un nombre para figurar y marcar la diferencia.

“En Broadway tú no puedes maquillar nada, no puedes maquillar tu talento. En una serie de televisión, en una película. No estoy menospreciando para nada a las personas que se dedican única y exclusivamente a eso. Pero tú no puedes realmente maquillar que cantes bien o que actúes bien, o que bailes bien porque lo estás viendo en vivo. Y en una élite de trabajo que es bastante rigurosa, que roza la perfección, porque estamos hablando del talento, pero también estamos hablando de las partes de los tramoyistas que hacen que todo funcione perfecto, que, entre la escenografía, la luz, todo. O sea, todo tiene que ser perfecto en Broadway y eso no lo puedes maquillar”.

“A diferencia de, por ejemplo, una película que la edición ayuda a que esta escena funcione, porque en esta parte el actor o la actriz se equivocó. Es repetir las veces que sea necesario hasta que funcione bien. Algo de lo que a mí me apasiona muchísimo de hacer cine y televisión es otro ritmo completamente diferente, es una adrenalina distinta. Sí puede llegar a pesar un poquito más tú resumen que tu nombre”, agregó.

Con la mente en el juego

Superar cada desafío implica avanzar en medio de una serie de pruebas. Para George, el primer obstáculo es el conformismo. Mencionó que la clave para conseguir las metas propuestas se consolida con perseverancia, preparación y, sobre todo, resistencia.

“Soy muy futbolero y en el fútbol hay una expresión que dice: ‘Cuando un jugador o un equipo gana muchos títulos es que tiene la barriga llena’. Creo que es eso, nunca tener la barriga llena, pues nunca me conformo con nada. Estoy muy satisfecho y muy agradecido por todo lo que he logrado, pero ciertamente hay muchas cosas que quiero seguir haciendo y pienso que ese es el hambre, el hambre que es lo que me va a motivar a seguir trabajando en ello. Sí, y no descansar hasta lograrlo, porque al final hemos coincidido muchas veces hablando con amigos y colegas que esto es una carrera de resistencia, entre otras cosas por supuesto, entre la preparación, el talento, tu ética. Siempre pienso que es una competencia de resistencia“.

A su vez, cada gran oportunidad, indistintamente del proyecto que le corresponda asumir, le trae valiosas enseñanzas que aplica en su día a día.

“Aprendes lo que debes hacer y lo que no. Creo que tienes que tener los ojos bien abiertos para poder estar atento a todo ese tipo de elementos. Siempre estar concentrado en tu trabajo. Pero más allá de eso, tener los ojos abiertos a ver qué es lo que está sucediendo a tu alrededor para saber qué puede ayudarte a aprender y a saber más, tener mayor valor como profesional”.

Detrás de cámaras

El próximo 3 de febrero, las salas de cine en Estados Unidos estrenarán la película The Locksmith, donde George interpretará a Kevin Reyes, el amigo del protagonista interpretado por Ryan Phillippp, y aunque no nos pudo adelantar muchos detalles, la ópera prima del director Nicolas Harvard estará repleta de acción.

“Ya él [Nicolas] ha estado involucrado en varias producciones como The Hurt Locker y Whiplash, como parte de la dirección de esas dos cintas. Mi participación en la película es el mejor amigo del personaje de Ryan Philippe. Y abrimos la historia con una (…) No sé, no sé qué debo decir. Realmente nos dedicamos a abrir cajas fuertes y cerraduras”.

George describió su participación en la cinta estadounidense como una experiencia fantástica al ser la primera vez que trabaja con actores de renombre. Aunque vivió una situación inesperada en pleno rodaje que escapó completamente de sus manos y lo obligó a aislarse.

“Curiosamente, la primera parte de la película que es donde estoy, se grabó de último, en los últimos cuatro días de rodaje y al tercer día que ya habíamos grabado bastante, salí positivo por Covid y tuvimos que parar la cinta. Estaba contra el piso y estaba muy triste, pero me acuerdo que tanto Bryan como Nicolas, productores, todo el mundo empezaron a escribirme que estuviera tranquilo, porque claro, en lo que yo salgo positivo me retiraron del set, ni siquiera pude despedirme de nadie ni nada y la terminamos unos meses después en Los Ángeles”.

“Hicimos una evaluación de lo que hacía falta y de lo que se necesitaba para completar mi parte de la historia y hubo cosas que no se pudieron completar, pero bueno, con el director al final yo siempre estaba pendiente, le decía: ‘¿Estás contento con lo que estás viendo?’, y él ‘sí, sí, George, súper contento. Gracias’. La primera parte la grabamos en Nuevo México y en Santa Fe y muy bien, perfecto. Uno trata de estar concentrado en hacer lo mejor que pueda hacer”, añadió.

Con pasos firmes hacia el éxito

Regresar a Venezuela y trabajar en lo que más le gusta es el anhelo del bailarín caraqueño, tanto así que “tocó todas las puertas” para hacerlo posible, pero hasta ahora la posibilidad ha sido lejana. “No sé por qué razón, no es que me cueste o no es que cuesta, pero las oportunidades son pocas para mí en Venezuela. No por mí, sino por la razón que sea. Sin embargo, he estado pendiente y muy cerca de la gente con la que he trabajado. Productores, directores de casting allá en Caracas y siempre estamos en contacto, estando al tanto de los proyectos de uno y el otro. Eso es algo que me gustaría, pues Venezuela es mi país y algo que me ilusiona mucho es estar ahí”.

La vida de este artista da giros inimaginables en cada episodio. Contó que acaba de terminar una serie para Disney Plus llamada Forever. Pero las buenas primicias apenas empiezan, pues adelantó que el 14 de febrero de este año se revelará un importante trabajo con el sello del reconocido director venezolano Nuno Gomes, así como también afirmó que trabaja arduamente para concretar nuevos proyectos.

“No puedo decir lo que viene, pero es algo súper, súper importante, por lo menos para mí, porque fue algo que se terminó hace un par de años y yo pensé que no se iba a mostrar ese trabajo dirigido por Nuno Gómez. Pero no puedo decir más nada. Ya creo que dije demasiado y por ahora tengo unas reuniones también de otros proyectos bastante bonitos que se vienen. Muy contento. Vienen cosas chéveres y viene esta película”.

George Akram en breves palabras:

¿Cómo te defines?

Leal, justo y exigente.

Una prenda infalible

El rosario.

Un placer culposo

El cine.

Un talento oculto

Malabarista.

Tu peor temor

La oscuridad.

Una virtud

Ser cariñoso, intuitivo.