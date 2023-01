Se salvó de ser despedido por jugar en el trabajo de la mejor manera

Posteado en: Curiosidades, Titulares

La cuenta de Twitter orientada a los sindicatos, Daily Union Elections, preguntó al mundo en un tuit reciente: “Amigos del sindicato, ¿cuál es la mejor queja/[práctica laboral injusta] que han ganado?” Y el mundo respondió de la misma manera. Como una sindicalista orgullosa, pensé que algunas historias se destacaron, pero una se destacó por encima del resto: un trabajador acusado de jugar en el trabajo, salvado porque la tarjeta gráfica de la computadora de su trabajo era demasiado débil.

Por: Gizmodo

“Un miembro fue acusado de jugar a videojuegos en la computadora de su trabajo”, dijo el director de organización sindical Erik Strobl. “Lo absolví al demostrar de manera concluyente que la tarjeta gráfica proporcionada por el empleador no podía manejar la cantidad de recursos que pedía el juego y que su supervisor afirmó haber visto”.

a member was accused of playing video games on his work computer and I got him cleared by proving conclusively that the employer-provided graphics card couldn’t handle the resource-hungry game his supervisor claimed to have seen https://t.co/FIS5yyIy78 — Erik Strobl ? ? (@erikstrobl) January 25, 2023

“Si te acusan de ser un jugador, resuelve el problema como un jugador”, dijo un comentarista. Otras personas intentaron adivinar el juego.

“¿¿Dwarf Fortress??” dijo una respuesta. “Fue Los Sims”, dijo otro, “ningún ordenador está hecho para ese juego”.

“¡Estaba jugando a esa nueva mierda de Call of Duty!”, Imaginó otro. “‘Gerald, el nuevo Call of Duty requiere como mínimo una GTX 960. Este PC del gobierno tiene el desempeño de un artista con exceso de trabajo en su séptima taza de café’”.

a member was accused of playing video games on his work computer and I got him cleared by proving conclusively that the employer-provided graphics card couldn’t handle the resource-hungry game his supervisor claimed to have seen https://t.co/FIS5yyIy78 — Erik Strobl ? ? (@erikstrobl) January 25, 2023

If the GeForce doesn't fit, you must acquit!! — Ian ? (@mr_ian) January 25, 2023

Pero no, el Gerald imaginario estaba aún más equivocado de lo que podrías haber imaginado. El trabajador ni siquiera estaba jugando a un juego, sino viendo “una reseña de juego en su descanso (lo cual está bien)”, aclaró Strobl, “pero fue acusado de instalar software de terceros no autorizado en un equipo del gobierno (que él 100% no hizo y, como mostré, no podría haberlo hecho). Cero abuso del tiempo o de la propiedad estatal”.

Puedes leer la nota completa en Gizmodo