Influencer contó cómo le negaron la visa a EEUU porque “lo reconocieron” de las redes sociales

Muchas veces, obtener la visa para viajar a Estados Unidos no es un proceso sencillo, ya que la decisión de aprobarla o no depende enteramente del cónsul. De hecho, aunque algunas personas presentan toda la documentación requerida, no consiguen el documento. Eso fue lo que le ocurrió a un joven mexicano y, cuando fue convocado por la embajada para la cita, se llevó una gran sorpresa.

Brian Villegas pretendía obtener su visado para ir de vacaciones al territorio estadounidense, por lo que inició el trámite con antelación, según contó en un video en su cuenta de Facebook. En ese orden, consideró que tener varios negocios propios y una situación económica holgada le ayudarían a ser considerado como “apto” para obtener el permiso.

En su relato, detalló cómo fue la breve entrevista que tuvo frente a una oficial consular y, desde su perspectiva, “todo fue muy raro”. La agente le hizo únicamente dos preguntas para después decidir que no le aprobaría la visa. “Ni siquiera me revisó mis documentos, no me revisó nada. No me revisaron mis ingresos, si tenía negocios, nada”, manifestó.

Respecto a las preguntas que la experta en migración le efectuó, todas se relacionaron a su vida personal. “Lo único que me preguntó fue a qué me dedicaba y si tenía familia. No me preguntó absolutamente nada más”, dijo.

En la opinión de Villegas, la decisión de la funcionaria consular estuvo influenciada por su apariencia. “Me vio solo 30 segundos y, cuando me tuvo de frente, cambió la cara totalmente. De hecho, hizo un gesto extraño cuando me miró”, dijo, mientras se expresaba con disconformidad.

