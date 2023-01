“La vocación no alcanza para pagar la factura”: Trabajadores de la salud encabezaron marcha en Valencia

El personal del sector salud en Carabobo marcharon este miércoles 25 de enero desde la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera (Chet) de Valencia hasta la sede del Instituto Carabobeño para la Salud (Insalud), donde consignaron un documento exigiendo mejores condiciones salariales y laborales.

Rosimar Sánchez // Corresponsalía lapatilla.com

Pedro González, dirigente sindical de la red ambulatoria de Barrio Adentro, manifestó que reciben un salario de alrededor de cinco dólares, monto que no les alcanza ni siquiera para pagar los pasajes del transporte público.

Además, señaló que tras la aplicación del instructivo Onapre, a los trabajadores de la administración pública del sector salud les fueron eliminados todos los beneficios establecidos en la convención colectiva.

Lamentó que pese a que ya se cumplieron tres semanas consecutivas en protesta, la administración de Nicolás Maduro no ha tenido la voluntad de atender sus reclamos.

“Nosotros damos la salud para el pueblo, para cualquier clase de persona, maestros, policías, sociedad civil, y nuestro salario debe cubrir nuestras necesidades. No es posible que el salario que se paga no alcanza para dos días de transporte. La vocación no alcanza para pagar la factura”, expresó.

Por su parte, Néstor Paternina, secretario de organización del Sindicato Único Nacional de Médicos, seccional Carabobo, denunció que los trabajadores y delegados sindicales han sufrido acosos por parte del patrono para que abandonen la lucha en la calle. Refirió que los amenazan con levantarles un acta sancionatoria si no acuden a sus puestos de trabajo por ir a protestar.

“Hemos venido siendo perseguidos los trabajadores y delegados sindicales por parte del patrono. Se nos está amenazando y coaccionando para no poder salir a la calle. Nosotros no estamos diciendo que no podemos trabajar, pero queremos trabajar bajo las condiciones que nos permita la ley (…) Las condiciones de trabajo son mínimas, tenemos que hacer esfuerzo para no abandonar las guardias, llegamos a pie”, enfatizó.

Con pancartas y cacerolas en mano, los manifestantes coreaban consignas como “no quiero show, ni comiquita, yo lo que quiero es que nos paguen en divisas”. A la protesta se le unió el gremio de educación.

Carmen Álvarez, integrante de la junta directiva del Colegio de Enfermeros en Carabobo, exigió a Maduro garantizar el cumplimiento del artículo 91 de la Constitución, que establece el derecho de los trabajadores a tener un salario que les permita vivir con dignidad.

“Señor Maduro, usted se hace llamar presidente obrero, dígame si usted vive con seis dólares al mes. Usted no va a trabajar al Palacio de Miraflores a pie, usted no va a ningún centro asistencial y lleva la bolsa de medicamentos, eso lo hace el pueblo. No más mentiras a este pueblo que está cansado de estar exigiendo un derecho. Somos una sola voz y Venezuela requiere salarios dignos ya para sus trabajadores”, destacó.

La vocera de los enfermeros pidió a la Organización Internacional de Trabajo, Organización de Naciones Unidas y demás entes internacionales de derechos humanos estar atentos a la situación de Venezuela.