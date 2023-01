Hugo Maestre: Los trabajadores ya no quieren a Maduro y exigen que deje la guerra contra el pueblo

Posteado en: Nacionales, Titulares

Los trabajadores creyeron en Chávez y Maduro, pero ya no lo quieren, se cansaron, porque su calidad de vida ha desmejorado, sin educación y con todas las carencias, por eso están huyendo del país, porque sus familias están pasando hambre, con más migrantes que Ucrania en guerra y pide que pare su enfrentamiento con los venezolanos, dijo Hugo Maestre, dirigente guayanés.

El dirigente declaró para los medios locales y nacionales, que ha venido observando que el pueblo por la vía de la protesta democrática está tratando que el gobierno “abra los ojos y ponga los oídos”, para escuchar sus quejas y sus problemas.

Pero el gobierno no quiere abrir los ojos ni escuchar las protestas del pueblo, lo cual considera un grave error, y aunque a los venezolanos nos aprieta esa cultura hogareña, el pueblo está pidiendo al gobierno que ya está bueno y que es necesario que se manifieste y tome en cuenta sus problemas.

“El pueblo no tiene para su alimento, vestimenta, para cubrir sus gastos de medicina, que se está muriendo a mengua como hablaban en mi pueblo y eso no puede ser” dijo Maestre.

El gobierno va a ser culpable de mucha desgracia, “y el pasado 23 de enero, escuche al presidente diciendo que el pueblo salió a la calle, para apoyarlos a ellos, según Maduro” cosa que calificó como mucho “caradurismo” de este señor, a quién calificó de insensible y responde siempre con muchas idioteces que no están a la altura de un presidente agregó.

El presidente y su séquito saben muy bien que la gente no está comiendo bien, mientras la gritan que haga algo, que resuelva el problema antes que ocurra un estado de sitio, violento, o que se llegue a una situación lamentable y corra la sangre.

Maestre no entiende la posición del gobierno autocrática y anárquica, y con relación a la respuesta de que no puede mejorar los salarios por las medidas que tomaron los Estados Unidos contra algunos personeros del régimen, no contra Venezuela.

Maduro no cree que entienda la situación de un trabajador que gana ciento treinta bolívares mensuales. algo muy bochornoso y fuera de lo común, porque todos los salarios de los países vecinos y de todo Centro y Sur América, está por encima de los doscientos dólares y en algunos la pensión llega hasta cuatrocientos dólares, mientras Venezuela siendo un país rico, con oro, diamantes, petróleo, coltán, recursos hídricos abundantes, tierras fértiles, no se pueda aumentar a los trabajadores.

La educación está por el piso, con maestros mal vestidos como indigentes, liceos y universidades públicas abandonados a su suerte, desmantelados, con gente al frente de la cultura que no sabe hablar ni escribir, es algo muy lamentable, denunció Maestre.

El dirigente guayanés le dice a Maduro que mejor se va junto a quienes le rodean, porque no puede mantenerse en el poder, enriqueciéndose mientras el pueblo pasa hambre y trabajo para poder subsistir.

Considera la actitud de Maduro como de canalla con los venezolanos, mientras sale por televisión diciendo que está en el mejor momento de su “éxito”, y nadie lo entiende.

Advirtió Maestre que se está cerca de un proceso electoral donde el pueblo no va a permitir que se robe las elecciones, cosa que no podrá hacer, porque si lo hace con un pueblo donde apenas llega a un quince por ciento de popularidad, el pueblo va a reaccionar y no cree que esté dispuesto a matar a medio pueblo.

“Nosotros vamos a defender el triunfo de la democracia, porque los venezolanos queremos vivir en democracia,”, afirmó el dirigente guayanés.

Los venezolanos están cansados de gobiernos comunistas, que se roben las elecciones y no presenten cuenta y no queremos un Estado que no rinda cuentas al pueblo, de como y donde se gasta el dinero.

Para finalizar, dijo que queremos vivir en un país organizado, de avanzada y competencia, donde se eduque más y mejor a los venezolanos, con un mejor futuro para las generaciones actuales y futuras, concluyó.

Nota de prensa