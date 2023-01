Putin, atrincherado: captan un sistema de misiles antiaéreos instalado cerca de su residencia (VIDEO)

Las autoridades rusas instalaron un sistema de defensa antiaérea Patsir-S1 en la aldea de Yáscherovo de la región de Nóvgorod, a seis kilómetros de la residencia del presidente ruso, Vladímir Putin, en la ciudad de Valdái, según informaron hoy medios locales.

La foto de la instalación antiaérea, presuntamente tomada por un residente de Valdái, una ciudad ubicada entre Moscú y San Petersburgo, fue publicada por el medio Agenstvo, al que varios vecinos de Yáscherovo y localidades cercanas confirmaron la información.

Uno de los entrevistados por el medio señaló que el sistema está operativo, la antena del radar gira constantemente y la instalación es atendida al menos por tres militares.

Agenstvo constató que en Yáscherovo no existe infraestructura crítica u objetivos estratégicos, así como empresas importantes o grandes unidades militares.

En los últimos días Rusia ha fortalecido además su defensa antiaérea en la capital, a más de 700 kilómetros de Ucrania, donde el Ejército ruso lleva a cabo una campaña militar desde hace casi un año.

La semana pasada los medios rusos publicaron varias fotos y vídeos que mostraban sistemas de artillería y misiles antiaéreos Pantsir-S1 en los tejados del Ministerio de Defensa de Rusia y de otro edificio en Moscú que se hicieron virales en las redes sociales.

An air defense complex was installed 10 km from putin’s residence in Moscow – Russian media Medusa reports. On Jan 19, photos and videos of air defense systems on the roofs of buildings and sites in Moscow began to appear online. It is known about at least five more, also on MFA pic.twitter.com/Z6SmKYfZF3

— Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) January 20, 2023