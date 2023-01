Elon Musk relató reciente experiencia cercana con la muerte

Posteado en: Tecnología, Titulares

Elon Musk compartió en Twitter su experiencia con la segunda dosis de la vacuna COVID, mencionando que experimentó efectos secundarios significativos.

Por: El Diario NY

En varios tweets, el CEO de SpaceX y Tesla describió que se sintió como si estuviera muriendo. También dijo que un primo suyo, quien tenía una mejor condición de salud, desarrolló miocarditis, una inflamación del corazón que se ha mencionado como un posible efecto secundario de algunas vacunas contra el coronavirus.

“Tuve efectos secundarios importantes con mi segunda inyección de refuerzo. Sentí que me estaba muriendo durante varios días. Con suerte, no hubo daño permanente, pero no sé”, dijo Musk en uno de sus tuits.

I had major side effects from my second booster shot. Felt like I was dying for several days. Hopefully, no permanent damage, but I dunno. — Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2023

Añadió: “Y mi primo, que es joven y goza de una salud excelente, tuvo un caso grave de miocarditis. Tuvo que ir al hospital”.

And my cousin, who is young & in peak health, had a serious case of myocarditis. Had to go to the hospital. — Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2023

