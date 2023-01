¡Conmovedor! En un acto solidario, estilista se rapó la cabeza en apoyo a su clienta con cáncer (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Como un verdadero acto de solidaridad: así han calificado, lo hecho por un peluquero hacia una de sus clientes, luego de que una cámara de seguridad grabara el momento en el que él se rapa, luego de quitarle todo el cabello a la mujer, que había sido diagnosticada con cáncer.

Por: RCN Radio

En las imágenes se puede apreciar como esta mujer llega al establecimiento y le pide al barbero que le quite todo su cabello para enfrentar uno de los momentos más difíciles de su vida, que es esta enfermedad, todo, para poder continuar con sus quimioterapias.

Una vez el estilista comienza a hacer su trabajo, la señora comienza a llorar de manera desconsolada, mientras observa como la máquina atraviesa toda su cabeza, hasta dejarla completamente rapada.

Una vez el hombre termina su trabajo, procede a abrazar a esta mujer que no puede evitar el llanto. En ese momento, el hombre agarra su herramienta de trabajo y toma la decisión de pasarla por su cabeza, como una señal de apoyo por la dura situación que está vivienda su clienta.

A cancer patient visits her hairdresser and he does the unexpected ?pic.twitter.com/VK5EgAoahx

— Kevin W. (@Brink_Thinker) January 16, 2023