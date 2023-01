Cristiano Ronaldo feliz de volver al campo y reencontrarse con viejos amigos (FOTOS)

Click to share on Google News (Opens in new window)

El Paris Saint Germain venció este jueves (5-4) al Riyadh Season, equipo que junto a los jugadores del Al Nassr y Al Hilal y que fue dirigido por el argentino Marcelo Gallardo en Arabia Saudita, un partido que tuvo varios condimentos que lo hicieron especial, pero sin dudas el más atrapante fue el reencuentro cara a cara de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Por lapatilla.com

Antes del pitido inicial el argentino y el portugués se saludaron de manera muy afectuosa en el centro del campo.

Como si fuera poco y para recordar viejos enfrentamientos, ambos fueron protagonistas en el transcuro del encuentro; Messi anotó un tanto para su equipo y Cristiano convirtió un doblete.

Tras concluir el compromiso, Cristiano Ronaldo utilizó las redes sociales para enmarcar otro momento emotivo para la historia del fútbol mundial.

“¡Muy feliz de estar de vuelta en el campo y en la hoja de puntaje! Y bueno ver a algunos viejos amigos!”, escribió.

So happy to be back on the pitch, and on the score sheet!! And nice to see some old friends!?? pic.twitter.com/qZqKGHsrVD

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) January 19, 2023