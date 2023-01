Buzos capturan VIDEO EXCLUSIVO de un rarísimo calamar gigante en la costa de Japón… ¡mide casi 3 metros!

Click to share on Google News (Opens in new window)

Dos buceadores japoneses lograron recientemente capturar imágenes poco comunes de un calamar gigante, de 2,5 metros de largo, que nadaba frente a la costa occidental del archipiélago japonés.

Yosuke Tanaka y su esposa Miki, monitores de buceo en Toyooka, departamento de Hyogo (oeste), fueron advertidos por un vendedor de aparejos de pesca que había visto el calamar gigante cerca de la superficie en una bahía.

La pareja partió en barco a su encuentro, cerca de una orilla rocosa.

“Estaba allí, un calamar enorme”, explicó a la AFP Tanaka. “No tenía los movimientos ágiles de muchos peces y criaturas marinas. Sus tentáculos y aletas se movían muy lentamente”, precisó.

El calamar parecía débil y parte de su piel parecía desprenderse de su cuerpo, observó el buzo. El tamaño del animal y sus enormes ojos eran sorprendentes, destacó.

Se sabe que los calamares gigantes viven en las aguas cercanas a Japón y a veces terminan en sus costas, pero es muy raro verlos con vida en el mar.

Yosuke Tanaka encountered an 8-foot-long giant squid while diving with his wife off the western coast of Japan. pic.twitter.com/jPZyqhDyA6

— CNN (@CNN) January 19, 2023