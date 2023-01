Películas de Marvel vuelven a China tras más de tres años de “prohibición”

Posteado en: Actualidad, Internacionales

China ha establecido las fechas de estreno para dos películas de los estudios Marvel en el mes de febrero, acabando así con tres años de veto no oficial de las películas de este universo cinematográfico en las salas de cine del gigante asiático.

La cuenta oficial de Marvel en Weibo -semejante a Twitter, censurada en China- publicó en la noche de este martes los carteles de las películas ‘Black Panther: Wakanda Forever’ y ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’ con las fechas de estreno para los cinéfilos chinos.

La película del Hombre Hormiga, considerada primordial en la trama y que abre la denominada “Fase 5” del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), se estrenará el próximo 17 de febrero a la par que el resto del mundo, a diferencia de la de Pantera Negra, que lo hará el 7 de febrero, cuatro meses después de que apareciera en las carteleras internacionales en noviembre de 2022.

Con este anuncio, los seguidores chinos del UCM podrán volver a disfrutar de las historias de los superhéroes de esta franquicia propiedad de Disney, tras el estreno de ‘Spider-Man: Far From Home’ en diciembre de 2019.

Las autoridades chinas nunca explicaron oficialmente la razón por la que títulos como ‘The Eternals’, ‘Thor: Love and Thunder’ y ‘Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings’ nunca obtuvieron el permiso para reproducirse en las salas chinas.

Sin embargo, se han apuntado a diversas causas para este posible veto, como la crítica de miembros del reparto o la producción a las políticas del país asiático, los estereotipos de la cultura china representada en alguna de las películas o incluso alguna escena LGTB dentro del metraje.

Antes de esta situación, que coincidió en el tiempo con la política de ‘cero covid’ impuesta en China durante la pandemia y que en la práctica finalizó el pasado 8 de enero, las producciones del UCM tuvieron un buen recibimiento por parte de los cinéfilos chinos.

Las precuelas de Ant-Man y Black Panther recaudaron en su día 121,2 millones y 98,9 millones de dólares, respectivamente, en las salas de cine del gigante asiático, pero nada comparable a los 623,3 millones de dólares obtenidos por ‘Avengers: Endgame’.

La noticia de estos estrenos en suelo chino se da mientras ‘Avatar: The Way of Water’, la cinta que aparentemente rompió el veto a las superproducciones de Hollywood, ha recaudado más de 200 millones de dólares en las salas del país.

Pekín limita la cantidad de películas extranjeras que se muestran en los cines chinos utilizando un sistema de cuotas diseñado para solo permitir la proyección de 34 producciones por año, eximiendo las coproducciones.

EFE