Jay Briscoe, estrella de la lucha libre en EEUU, murió a los 38 años

El mundo de la lucha libre estadounidense está conmocionado tras el anuncio de la muerte de la estrella de Ring of Honor (ROH), Jay Briscoe, cuyo verdadero nombre era Jamin Pugh. El luchador profesional tenía 38 años.

Por CNN

Tony Khan, CEO de All Elite Wrestling y propietario de ROH, anunció la noticia en Twitter.

“Lamentablemente, Jamin Pugh falleció. Conocido por sus aficionados como Jay Briscoe, fue la estrella en ROH durante más de 20 años, desde el primer programa hasta el día de hoy”, escribió.

“Jay y su hermano Mark dominaron ROH, reinando como campeones hasta el día de hoy”, añadió.

“Haremos todo lo que podamos para mantener a su familia. Descansa en paz Jamin”.

Una declaración publicada en el sitio web de ROH decía: “Con gran pesar lamentamos el trágico fallecimiento de Jamin Pugh, conocido por los fanáticos de la lucha libre en todo el mundo como Jay Briscoe. Nuestros pensamientos están con su familia, sus amigos y sus seguidores”.

Sadly, Jamin Pugh has passed away. Known to fans as Jay Briscoe, he was a star in ROH for over 20 years, from the first show until today.

Jay and his brother Mark dominated ROH, reigning as champions to this day. We'll do whatever we can to support his family.

Rest In Peace Jamin

— Tony Khan (@TonyKhan) January 18, 2023