Novelas que Shakira debió leer antes de empezar a facturar con Bzrp

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Tras el éxito arrasador que ha supuesto la sesión #53 del Dj argentino Gonzalo Julián Conde, mejor conocido como Bzrp (Bizarrap), junto a la exitosa cantante colombiana Shakira, se desató una calurosa polémica que ha inundado las redes sociales. La intérprete de “Ojos Así” dentro de esta colaboración y entre las frases “Te creíste que me heriste y me volviste más dura /Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan” y “Yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo”, externó el sentimiento que muchas mujeres han atravesado, después de una ruptura amorosa a causa del engaño.

Por infobae.com

Las respuestas de los internautas no se hicieron esperar y, de inmediato, ligaron la canción con la experiencia de Shakira, tras finalizar su relación con el exfutbolista español Gerard Piqué, a causa del engaño de este con Clara Chia, una joven 12 años menor que la estrella del Barcelona, quien trabajó para Kosmos Global Holding S.L., la productora encargada de gestionar los asuntos de Piqué.

Ahora, el nuevo éxito musical de Shakira se apuntala como una indirecta, muy directa, y lo que los internautas han señalado como una canción de empoderamiento ante el despecho.

Si bien muchas obras musicales, pinturas y hasta libros han surgido de este sentimiento, y encuentran su éxito al empatizar con lo que sienten sus oyentes, espectadores o lectores, el duelo que deja una separación no es tema fácil de superar. Hay quienes tardan años e, incluso, una vida entera.

Escribir del dolor y el desamor se ha convertido en una costumbre y en un tema universal de la literatura. Por si no has logrado superar a tu ex con la Session #53 de Bzrp y Shakira, a continuación, encontrarás una selección de novelas que te ayudarán a cerrar ciclos y sanar, antes de facturar.

Nosotros, de David Nicholls

David Nicholls presenta en este libro la historia de Douglas y Connie, quienes han planeado hacer un viaje por Europa en familia, justo antes que su hijo adolescente se marche a la universidad. Pero justo en la previa del gran tour, Connie le confiesa a Douglas que, una vez su hijo haya dejado el nido, ella querrá separarse, pues ya no siente que tengan ningún proyecto en común.

Con esa noticia, Douglas decide convertir lo que parecen las últimas vacaciones en familia, en un viaje que todos recuerden como una experiencia vital.

Douglas, con un curioso sentido del humor, su mal oculta ternura y su incapacidad social, que le hace decir siempre lo que piensa en el momento menos adecuado, hace de este último viaje un recorrido en el que el lector conocerá lo que le conmueve y comprobará aquello que nos preocupa a todos: dejar una huella indeleble en otros.

Unos más uno, de Jojo Moyes

Jojo Moyes, autor de “Yo antes de ti”, escribe en esta novela la historia de Jess Thomas, una madre soltera con dos trabajos y dos hijos que hace lo que puede para sobrevivir día tras día, pero no le es fácil lograrlo sola. La suya es una familia caótica y peculiar, compuesta por Tanzie, extraordinaria con los números, pero sin ayuda nunca logrará una oportunidad para demostrarlo; y Nicky, su hijastro adolescente que sufre de abusos en el colegio.

Un atractivo desconocido llegará a sus vidas. Ed Nicholls, un hombre cuyo presente está sumido en el absoluto caos, y que trata de escapar de un futuro totalmente incierto. Tiene todo el tiempo del mundo, sabe lo que se pasa al estar solo y quiere ayudar a Jess. Los dos dan inicio a una historia romántica, nada convencional.

Moyes hace de este relato una novela sobre dos almas perdidas que se encuentran bajo circunstancias extrañas, con el destino en contra, para llevarse consigo mismo más que una lección de vida.

Las mujeres que aman demasiado, de Robin Norwood

Este libro de Robin Norwood ofrece un camino para que todas aquellas mujeres que aman demasiado puedan amarse a sí mismas y establezcan una relación de pareja sana, feliz y duradera.

El escritor presenta, bajo su perspectiva, la manera de cambiar y renovar la forma de amar y dejar de sufrir cuando se está amando demasiado. Norwood da cuenta de lo que se esconde en las conversaciones con amigas íntimas, que son acerca de él, de sus problemas, ideas, acciones y sentimientos, cuando casi todas nuestras frases comienzan con “él”.

Durante tres décadas, “Las mujeres que aman demasiado” se ha postulado como un best seller que ha apoyado a millones de mujeres que, debido a razones erróneas, son adictas a los hombres equivocados. Norwood presenta en sus páginas, un programa claro y completo para reconocer, comprender y pasar de amar demasiado a alguien que provoca dolor, a amar lo suficiente como para detener ese dolor; a través del testimonio de muchas mujeres que han vivido esa situación en primera persona, Norwood explica, uno a uno, los pasos necesarios que hay que dar para librarse del amor tóxico.

Stardust, de Neil Gaiman

Neil Gaiman escribe en esta historia sobre todas las fronteras que nos dividen y la posibilidad de que existe un lugar de, valga la redundancia, infinitas posibilidades y pura magia. Es un cuento de hadas, lleno de aventuras inesperadas al ritmo que Tristan Thorn está dispuesto a hacer cualquier cosa para conquistar el frío corazón de su amada Victoria, incluso a prometerle que le conseguirá la estrella que ambos ven caer una noche. Para cumplir su promesa, él deberá cruzar el muro que separa su pueblo del País de las Hadas.

En el territorio de “Stardust” nada se parece a lo que él ha conocido, ni siquiera las estrellas tienen forma de estrella y los duendes y los espectros campan a sus anchas. El mágico lugar no solo hará que Tristan Thorn cambie su futuro, sino que también descubrirá cosas de su pasado que no podía imaginar, un unicornio, un barco pirata que surca el cielo, un árbol muy sabio y una florecita de cristal serán la ayuda del protagonista.

La amaba, de Anna Gavalda

La primera novela de Anna Gavalda, es un conmovedor diálogo entre una joven madre a la que acaba de abandonar su marido por otra mujer, y su suegro, quien viéndose hace años en el mismo caso que su hijo no se atrevió a dar el paso, dejar a su esposa y vivir el gran amor de su vida.

La novela “La amaba” es alegre y triste a la vez, un fragmento de vida, una punzante historia de amor, mediante la que la autora nos habla de nuestras vidas, nuestras dudas, nuestras renuncias, y también, de nuestras esperanzas, nuestra ironía y nuestra ternura.