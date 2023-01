Armas de Serbia y rifles de fuerzas especiales: el arsenal del Cártel de Jalisco con el que azotará el estado de Morelos

Click to share on Google News (Opens in new window)

El Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), cuya expansión ha sido notoria en los últimos años, anunció a través de un video su irrupción en Morelos con el objetivo de confrontar a múltiples criminales y funcionarios de la entidad.

Por infobae.com

Los Tucanes de Tijuana y su corrido “El peligroso”, dedicado a Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, acompañan la grabación en la que aparecen cerca de cien hombres fuertemente armados y uniformados con equipo táctico.

Como ocurre usualmente cuando los grupos criminales anuncian su llegada a algún territorio, el integrante del CJNG que lanzó la amenaza dijo que él y sus compañeros no incurrirían en prácticas como extorsiones, cobro de piso y secuestros.

Además de las referencias a personajes específicos como Saúl “N”, El Lentes, quien opera en Jojutla y Tlaquiltenango; u Homero Figueroa, La Tripa, del Comando Tlahuica, uno de los aspectos que más resaltaron del video fue el potente arsenal con el que cuenta el cártel de las cuatro letras.

Entre el equipo expuesto en el video destacaron al menos dos modelos de Fusiles de Asalto para Fuerzas Especiales (SCAR por sus siglas en inglés), ambos manufacturados por la empresa Fabrique Nationale d’Herstal (FN Herstal), asentada en Bélgica.

Se trata de un FN SCAR 17S y un FN SCAR 16S. Aunque ambos comparten varias características, el primero se hace notar dentro de la industria armamentística por su alta precisión a largas distancias a pesar de ser un rifle relativamente ligero y pequeño.

En su amenazante video de más de dos minutos, los sicarios del CJNG también lucieron armas de alto poder como ametralladoras que utilizan balas calibre 7,62 x 51 mm. Este tipo de cartuchos fue desarrollado entre los años 1950 y 1960 y pensado como el estándar para armas largas de los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Fue ampliamente utilizado en guerras como la de Vietnam, las Malvinas, la del Golfo y la de Irak de 2003.

Una Springfield Armory M60 y una M240-SLR del fabricante Ohio Ordnance (de la imagen a continuación) son las ametralladoras que portan algunos de los sicarios del cártel del Mencho en su video, ambas producidas en Estados Unidos.

Otra arma del CJNG que utiliza los mismos cartuchos, pero funciona en modo semiautomático, es la M2-SLR, también manufacturada por Ohio Ordnance, que tiene un rango efectivo de hasta 1.800 metros y puede alcanzar una cadencia, según su ficha técnica oficial, de hasta 400 disparos por minuto.

Por otro lado, en cuanto a armamento de largo alcance se refiere, el ejército del cártel presumió al menos dos modelos de francotiradores Barret: el M107A1 y el M82A1 antimaterial, ambos calibre .50.

Como ejemplo del funcionamiento de estas armas, un M82A1 fue utilizado por sicarios de Los Chapitos en Sinaloa para atacar un avión de la Fuerza Aérea tras la recaptura de Ovidio Guzmán, El Ratón.

#Mexico ??: A recent video of Jalisco New Generation Cartel's (#CJNG) members in #Zacatecas has been released by various sources.

Members appear to be armed with M249(S) machine guns, .50 Cal Barret M82A1 anti-materiel rifles and FN SCAR-L/17S rifles. pic.twitter.com/huMqtDx2yv

— War Noir ?? (@war_noir) February 10, 2022