No confíes en ellos, por Gustavo Tovar-Arroyo @tovarr

Posteado en: Opinión

¿Creer o no creer?

No les creas. No sólo porque mienten, te mienten, sino porque se mienten a sí mismos. No luchan por la libertad de Venezuela, ni la tuya, ni la mía, ni la de ellos, sus espíritus no dan para tanto, no son ni serán jamás “tanto”. Son pequeños, por eso engañan, te engañan, se engañan a sí mismos. No son todos, pero lamentablemente son la mayoría. Su rabo los identifica, velos, algunos lo tienen –el rabo– de paja, otros líquido como la gasolina, otros sólido de cobre (porque la solidez mineral los cautiva). Tienen rabo.

No les creas porque además de que mienten y se mienten, no tienen la fuerza para derrocar a una tiranía. Si les crees y fallan otra vez, el problema es tuyo por haberles creído.

No les creas, te mentirán.

¿Dudar o no dudar?

Duda. Sus aliados norteamericanos sólo buscan dinero, mucho dinero, dinero de una nación con petróleo, oro, agua, electricidad y gas. Una Organización No Gubernamental estadounidense que los apoya y bendice (igual que al chavismo), que proclama cohabitación y complicidad, que habla de paz sin libertad ni justicia, es decir, de esclavitud, porque te quieren esclavo, vejado, silenciado, sometido a la voluntad tiránica, es la que manda a que te torturen.

Duda, siempre duda, son suficientes años de destrucción y fracaso como para atender a sus “bonitas” palabras y a sus promesas. Te torturarán.

Duda, no seas pendejo.

¿Ver o no ver?

Velos con suspicacia, entre ellos se ríen de ti, se ríen de mí, se ríen, viven cómodamente, tan cómodo que prefieren la vida tal cual es y no obran para cambiarla. Se hacen pasar por “víctimas” de la tiranía, pero al final son títeres manipulados por las oscuras manos del poder. Son los títeres del chavismo. Identifícalos con convicción, no han cambiado, no cambiarán jamás, lo he dicho, son caimanes de caño sucio, ahí habitan. Te sonríen para morderte. Te piden voto, apoyo, confianza. Cuando voltees los venderán, te venderán.

Velos con suspicacia, necesitan de ti para vender, eres mercancía política, tienes un valor comercial, así te ven ellos a ti mientras se ríen.

Velos con suspicacia, tú decides cuánto vales.

¿Sospechar o no sospechar?

Sospecha de sus abrazos y de sus besos, ni hablar de sus palabras de amor. Mientras te tocan te abusan, mientras te besan te envenenan, mientras te seducen te entrampan. No aceptes sus joyas ni sus relojes, no trafiques con tu libertad. No hay tesoro ni tiempo más preciado que el que te has ganado con tu esfuerzo, dispón de él, dispón de ti, no permitas que las sanguijuelas chupen la sangre de tu espíritu. No eres ni serás libre mientras exista la crueldad chavista.

Sospecha, velos con suspicacia, duda, no les creas, su propósito es legitimar a la maldad, que olvides, que olvidemos, son a un tiempo esclavos y títeres.

Sospecha, la decisión es tuya.

¿Ser o no ser?

Sé tú. No dejes de serlo. Sólo confía en ti. Sabes lo que está mal y lo que está bien. No te engañes a ti mismo. No seas mercancía. No te ningunees. El chavismo y su oposición quieren que seas nadie para que no molestes ni exijas. Elige con conciencia. Obedece a tu intuición, no a la de ellos. Ellos sí son Nadie, por serlo nos han llevado de fracaso en fracaso, por serlo hoy vivimos a expensas de la tiranía.. Únete a las protestas que es la forma ciudadana de encarnar la libertad.

Sé tú, mándalos para el carajo, desatiende sus llamados, sólo tú puedes cambiar el estado de las cosas, sólo tú puedes ser libre. No confíes en ellos.

Sé tú…, encarna tu sueño de libertad.