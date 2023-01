AP: Capo colombiano alias Otoniel pretende declararse culpable por narcotráfico en EEUU

Click to share on Google News (Opens in new window)

El periodista de la agencia The Associated Press, Josua Goodman, informó en su cuenta en la red social Twitter, que Dairo Úsuaga, mejor conocido como alias “Otoniel”, pretende declararse culpable en Estados Unidos.

“El ex señor de la guerra colombiano Dairo Usuga, alguna vez el principal capo de la droga del país, señala por primera vez que busca declararse culpable de cargos de narcotráfico en los EE. UU”, detalló el periodista.

Informó además que “consentimiento de alias Otoniel para tener caso en Miami, por el cual pretende declararse culpable, trasladado a NY”.

NEW: Ex Colombia warlord Dairo Usuga, once the country's top drug lord, signals for the first time he's looking to plead guilty to narco trafficking charges in the U.S.

Consent by alias Otoniel to have case in Miami, for which he intends to plead guilty, transferred to NY. ? pic.twitter.com/mz7mw10lAN

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) January 14, 2023