Clara-mente una indirecta de Shakira, para que no sal-Pique: la canción envenenada de la ruptura (VIDEO)

Desde que hace unos días Shakira compartió en sus redes sociales el anuncio de una nueva canción, aunque hubo algunas especulaciones de la nueva colaboración, el elegido fue BZRP y él mismo anunció su nuevo tema.

Por: RCN Radio

Este nuevo tema será una descarga de su irá contra Piqué y toda la situación que ha vivido durante este año por la infidelidad del padre de sus hijos.

La ‘Music Session #53’ del artista y productor argentino, generó gran expectativa entre los fans de ambos artistas y ahora que salió a la luz la ‘tiradera’ dela colombiana, muchos han reaccionado al tema, que genera cientos de comentarios en redes.

Shakira decidió en esta colaboración con BZRP hablar contra su expareja Piqué y contra su nueva novia Clara Chía. “Tiene nombre de persona buena, pero es igualita que tu”.

“A ti te quedé grande por eso estás con una igualita que tú. Esto es pa’que te mortifique, mastica y traga pa’que no pique. Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-pique”, dice la canción.

Además, habló sobre la deuda de los impuestos en España, dando a entender que sería Piqué quien la dejó con ese problema.

