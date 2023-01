Congresistas estadounidenses reclaman la expulsión de Bolsonaro tras los ataques en Brasilia

Click to share on Google News (Opens in new window)

Congresistas estadounidenses pidieron este domingo que Florida no refugie al ex presidente brasileño Jair Bolsonaro, luego de que sus simpatizantes ataquen las sedes del gobierno federal en Brasilia, un episodio que fue comparado con el asalto el capitolio de hace dos años por seguidores del también derrotado Donald Trump, así lo reseñó INFOBAE.

Legisladores del ala progresista del Partido Demócrata se expresaron en Twitter en rechazo a la presencia de Bolsonaro en territorio estadounidense.

“Estados Unidos debe dejar de conceder refugio a Bolsonaro en Florida”, dijo la representante Alexandria Ocasio-Cortez, en un mensaje en el que expresó su solidaridad con Lula da Silva y calificó a los atacantes como parte de “movimientos fascistas”.

A su vez, Joaquin Castro, también del oficialismo, escribió: “No se le debe dar refugio a Bolsonaro en Florida, donde se ha estado escondiendo de la responsabilidad de sus crímenes”. Bolsonaro es blanco de investigaciones, pero aún no ha sido acusado formalmente por la Justicia de Brasil.

Nearly 2 years to the day the US Capitol was attacked by fascists, we see fascist movements abroad attempt to do the same in Brazil.

We must stand in solidarity with @LulaOficial’s democratically elected government. ??

The US must cease granting refuge to Bolsonaro in Florida. https://t.co/rzsZl9jwZY

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) January 8, 2023