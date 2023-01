Una “peligrosa” mancha solar expulsa una potente llamarada de clase X hacia la Tierra

Click to share on Google News (Opens in new window)

Una “peligrosa” mancha solar reciente disparó una fuerte llamarada de clase X, que provocó un apagón de radio de onda corta en toda la región del Pacífico sur, informa el portal SpaceWeather.

Por: RT

La llamarada solar de clase X1.2, expulsada de una nueva mancha identificada como AR3182, fue detectada este viernes por el Observatorio de Dinámica Solar de la NASA. La explosión originó una especie de cúpula de plasma incandescente, que se mantuvo sobre la mancha solar durante más de una hora.

X-CLASS SOLAR FLARE: Sunspot AR3182 is living up to the hype. Fully visible for less than 24 hours, the active sunspot has already produced an intense X1.2-class solar flare. NASA's Solar Dynamics Observatory recorded the eruption on Jan. 6th. pic.twitter.com/gYf9wahQiU

— Laurence Robitaille (@Laurenc24316751) January 6, 2023