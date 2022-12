Regalo mortal en Colombia: así sobrevivió un joven tras tomar licor adulterado en Navidad

Posteado en: Sucesos, Titulares

Era el año 2019. Se acercaban las fiestas de fin de año y la familia de Manuel* decidió alquilar una finca en Girardot para celebrar la Navidad. Todos estaban muy emocionados de poder compartir tiempo juntos en un lugar cálido, pues son originarios de Duitama, Boyacá.

Por El Tiempo

Llegaron a zona rural de Girardot el 23 de diciembre, donde todo transcurrió en total normalidad hasta la madrugada del 25 de diciembre, cuando a Manuel, que en ese entonces tenía 20 años, se le inflamaron las manos y el rostro, se puso rojo y mostró dificultad para respirar.

El regalo

Ya había nacido Jesús. Los niños se habían ido a dormir temprano a la espera de los regalos y los adultos bailaban y departían en la sala de la finca. En la mesa había comida y botellas de licor, entre ellas, una de whisky que le habían regalado a uno de los tíos de Manuel.

Sobre las dos de la mañana, el abuelo de la familia decidió abrir el whisky y, desde una de las sillas del comedor, les ofrecía a todos cuando pasaban por su lado, pero nadie le recibía. En vista de que nadie quería tomar con el adulto mayor, Manuel se conmovió y decidió aceptarle una copa.

“Ese trago fue el que me puso a mí súper mal. De inmediato me hizo reacción, se me subió el ritmo cardiaco tenaz, las manos se me pusieron super rojas, la cara, los pies, me hinché, sentía mareo, falta de oxígeno y sudaba mucho”, le contó Manuel a EL TIEMPO.

El joven no entendía lo que le estaba pasando, era la primera vez que tenía una sensación similar en el cuerpo. Todos a su alrededor también estaban muy confundidos y asustados, no sabían qué había pasado ni cómo reaccionar. Al ver lo que pasaba, el abuelo decidió no probar la copa que se había servido.

En medio de los gritos y la consternación, uno de los primos de Manuel tomó el control de la situación y le dio un trago grande de aguardiente: “Un primo me dijo que me tomara un ‘shot’ grande para que hiciera acto reflejo y vomitara todo, sacara todo del cuerpo”.

Para seguir leyendo, clic AQUÍ.