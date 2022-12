Talento exportado: El venezolano más sonado en la radio de Tenerife

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Talento exportado es lo que representan muchos de los migrantes venezolanos que se regaron por el mundo. Ese es el caso de Joe David Escalante, quien ha luchado en Tenerife, España, por mantener su sueño a flote.

Con 13 años de experiencia musical, Joe, mejor conocido como “Joda es Baby” ya cuenta con al menos 500.000 vistas vía streaming en las plataformas digitales gracias a su Álbum llamado “Otro Rumbo”, el cual trabajó arduamente ya en tierras europeas, antes del caos Covid-19 y es en este 2022 que las emisoras más reconocidas de su nuevo hogar explotan con el ritmo de los sencillos, destacando “Bajo Cero” y “Millonario“.

Dentro de su trayectoria, se encuentran nombres como Víctor Muñoz, El Escuadrón y los Cadillac, artistas con los que trabajó, estando en Venezuela, nutriéndose con diferentes géneros que le ayudaron a ser quien es hoy en día.

Escalante, desarrolla su carrera como ingeniero en sistemas en una empresa española y aparte es chef de cocina, labores que no le impiden continuar su sueño en la música. “Para crear siempre tengo tiempo”, lema que asegura, es parte de su vida.

Este joven, además, tiene su propio estudio llamado “Flow Nass music”, en el que produce sus piezas con apoyo de talento venezolano, incluso a distancia.

“Afortunadamente, partir de mi país, a pesar de ser una de la decisiones más duras, que he tomado, me ha abierto muchas puertas. No fue fácil para nada, por qué nadie me daba oportunidad, pero poco a poco me gane mi puesto”, manifiesta.

Con respecto a volver, Joe añora pisar Venezuela, donde dejó una vida llena de amigos y toda su familia; sin embargo, sus metas son claras y tiene entre ceja y ceja conquistar Europa, luego de que en España entera, reconozcan su talento, comenzando con la pronta colaboración de varios artistas venezolanos y dominicanos, ya posicionados en ese país, disco que se verá muy pronto en todas las plataformas,

Nota de prensa