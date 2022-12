VIDEO: El peligroso momento en el que un cable hizo tambalear a los jugadores de la selección de Argentina

La selección argentina aterrizó en el país en medio de un desbordante clima de fiesta. La obtención del Mundial de Qatar, con Lionel Messi como capitán, provocó que una verdadera marea de fanáticos rodeara al micro durante los seis kilómetros que separan el Aeropuerto de Ezeiza del predio y hogar del combinado nacional. Los jugadores disfrutaron desde el preciso momento en el que bajaron del avión, dado que los recibieron con alfombra roja y un recital de La Mosca, al ritmo de “Muchachos”, el himno de la Albiceleste. Claro que, en el camino a bordo del descapotable, las estrellas sortearon a puro reflejo un peligroso momento.

Por infobae.com

WATCH: #BNNArgentina Reports

During a championship run through the streets of #BuenosAires, Argentina's national team stars #Messi, #DePaul, #Otamendi, #Paredes, and #DiMaria nearly fell off the roof of a bus, oblivious to the thick cable as they paraded their #WorldCup win. pic.twitter.com/YuqrvgWL7H

— Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) December 20, 2022